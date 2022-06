5 redenen waarom narcisten succesvol zijn op het werk en wat jij ervan kan leren

JobatHet is geen geheim dat narcisten vaak goed boeren op de werkvloer. Ze blijken vaker promotie te maken en krijgen ook nog eens een hoger loon dan hun meer bescheiden collega’s. Volgens onderzoek van de Universiteit van Amsterdam heeft vrijwel iedereen narcistische trekjes, maar bij zo’n 6% van de bevolking kunnen we spreken van een echte persoonlijkheidsstoornis. Zo ver willen we het in geen geval laten komen, maar een beetje, goed gedoseerd, eigen lof kan wél zijn vruchten afwerpen op je job. Jobat.be somt op wat je kan leren van narcisten.

1. Laat je opmerken

Narcisten vinden zichzelf geweldig, en zo ook hun professionele verwezenlijkingen. Hoe minimaal die in werkelijkheid ook mogen zijn. Daarnaast doen ze niets liever dan over zichzelf praten, vooral in het bijzijn van personen die iets voor hen kunnen betekenen. Ze zullen zich dan ook niet inhouden om hun prestaties tegenover hun leidinggevenden in de verf te zetten en zo nodig aan te dikken.

Werk jij je uit de naad, wil je natuurlijk niet dat iemand anders met de pluimen gaat lopen. Maar blijf je onder de radar, is de kans reëel dat je niet als vanzelf voor je inzet beloond zult worden. Je kan dus maar beter, zoals een narcist, je mond opendoen wanneer het erop aan komt. Met als verschil dat jij niet hoeft te liegen, overdrijven, of anderen onrecht aandoen.



2. Niet twijfelen

Narcisten twijfelen niet aan zichzelf, en ook dat is iets dat je van hen kan leren. Heel wat Belgen zijn te bescheiden en/of onzelfverzekerd. Dit kan je belemmeren in je (professionele) groei. Neem dus een voorbeeld aan je narcistische collega en geloof in jezelf.

Waar een narcist zichzelf boven anderen plaatst, laat je dit facet gewoon achterwege. Zelfzeker zijn zonder op anderen neer te kijken of arrogant te worden, zal je helpen je doelen te bereiken.

3. Neem risico’s

Een (bovenmaatse) dosis zelfzekerheid leidt er ook toe dat je minder schrik hebt om beslissingen te nemen. Oók diegene waar een zeker risico aan verbonden is. Narcisten oogsten deels ook succes omdat ze er niet voor terugdeinzen risico’s te nemen. Het vertrouwen in zichzelf is zo sterk, dat hun terughoudendheid of angst voor de mogelijke gevolgen in het niets verbleekt. Lopen ze tegen de lamp, zullen ze de reden hiervoor buiten zichzelf zoeken en hun eigen aandeel ontkennen.

Wil je carrière maken, zal ook jij af en toe een (beredeneerd) risico moeten durven nemen. Maar blijkt het achteraf gezien niet de beste keuze geweest, kijk dan vooral ook naar jezelf en leer uit je fouten.

4. Doorzetten

Zit het er al eens tegen, wil dit niet zeggen dat je finaal gefaald hebt en je dromen maar moet opgeven. Tegenslag of een mislukking betekent zeker niet dat je te min bent en je het niet nog eens mag proberen. Dat hebben narcisten alvast goed begrepen, en kan ook jij beter onthouden.

Blijf niet bij de pakken neerzitten. Stel haalbare doelen en besef dat het niet meer dan normaal is dat wat je wilt niet meteen in je schoot valt. Je zal hoogstwaarschijnlijk bepaalde hindernissen moeten overwinnen. Laat je evenwel niet te snel ontmoedigen door een tegenvaller of negatieve feedback.

5. Focus op jezelf

Laat je je wel eens meeslepen door de problemen van collega’s? Empathie is een mooie eigenschap, maar kan ook je eigen ontwikkeling in de weg staan. Ben je bijvoorbeeld voortdurend een (nieuwe) collega aan het ondersteunen of helpen zijn of haar fouten te corrigeren, verlies je mogelijk de focus op je eigen werk of traject.

Narcisten beseffen zulke zaken maar al te goed en kiezen dan ook resoluut voor zichzelf, zonder rekening te houden met de gevoelens van een ander. Ze zullen al hun charme in de strijd gooien bij personen die ze kunnen gebruiken en anderen links laten liggen. En dat levert hen geen windeieren op.

Zoek liefst een goed evenwicht tussen je eigen belang en je toewijding aan anderen. Wees vooral collegiaal, maar verlies daarbij je eigen doelen niet uit het oog.

