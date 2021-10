5.000 vrachtwagenchauffeurs te kort in Vlaanderen: is het een job voor jou?

JobatHet tekort aan vrachtwagenchauffeurs in Vlaanderen blijft stijgen. In de eerste acht maanden van dit jaar waren er 4.821 vacatures. Vergrijzing, een slecht imago en het vertrek van buitenlandse chauffeurs zijn de grootste oorzaken van de gapende kloof tussen vraag en aanbod. Nochtans zijn er verschillende voordelen aan de job verbonden. Jobat.be legt uit wat je kan verwachten.

Bedrijven blijven koortsachtig op zoek naar chauffeurs. Toestanden zoals in het Verenigd Koninkrijk - waar ze het leger inschakelden en kampen met lege winkelrekken en lege tankstations - krijgen we in Vlaanderen voorlopig niet. Dat er dringend een kentering moet komen, is wel duidelijk. De sector aantrekkelijker maken is daarom aangewezen. Volgens transportbedrijven zijn de vergrijzing, een slecht imago en het vertrek van buitenlandse chauffeurs de grootste oorzaken van de gapende kloof tussen vraag en aanbod. Sinds de brexit raken Oost-Europese truckers veel sneller aan werk in eigen land. Werken met buitenlandse truckers wordt ook duurder. Dat komt deels door een hervorming binnen de vervoerssector.

Wat zijn de voor- en nadelen?

Werken als vrachtwagenchauffeur biedt nochtans verschillende voordelen. Zo ontdek je verschillende landen, geniet je van de vrijheid en voor wie graag achter het stuur zit, is het steevast genieten. Werkzekerheid op lange termijn is een ander pluspunt. Wat betreft het loon, verdient een fulltime trucker zo’n 2.500 euro netto, al is dat afhankelijk van het aantal gewerkte uren.

Voor wie belang hecht aan waarden zoals vrijheid, zelfstandigheid en flexibiliteit, is vrachtwagenchauffeur worden zeker een optie om te overwegen. Tijd is een ander voordeel. Tijdens het rijden kan je als chauffeur perfect luisteren naar een boek of zelfs een cursus volgen – denk onder andere aan een taal leren.

Zijn er alleen voordelen aan de job? Jammer genoeg niet. Een gezinsleven combineren met een fulltime job als trucker is niet altijd even eenvoudig. Een 9-to-5-job is het allerminst. De meeste vrachtwagenchauffeurs zijn zo’n 300 dagen per jaar op de weg.

Wegen de voordelen voor jou op tegen de nadelen? Bekijk hier de vacatures voor vrachtwagenchauffeur.

Rijbewijs

Er zijn verschillende soorten vrachtwagenchauffeurs. Denk aan nationaal transport of internationaal vervoer. Ook aan mensen die met bestelwagens rondrijden om pakjes rond te brengen, is er nood. Daarvoor volstaat het klassieke rijbewijs. Binnen elke categorie zijn er evenwel specifieke vereisten. Wie uitzonderlijk vervoer doet, moet meer technische skills hebben en een ander rijbewijs. Rijbewijs C volstaat voor een vaste vrachtwagen, CE is dan weer nodig voor vrachtwagens met trekker-oplegger.

De kostprijs om zo’n rijbewijs te halen loopt al snel op tot enkele duizenden euro’s en kan afschrikken. Daarom lopen er aangepaste trajecten via de VDAB en de beroepsscholen waar potentiële kandidaten hun rijbewijs kunnen behalen. Bedrijven gaan in hun zoektocht naar vrachtwagenchauffeurs bovendien steeds inventiever te werk en bieden zelfs al tekenpremies aan.

