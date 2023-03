5.000 euro netto per maand (of meer) verdienen? Dat kan in deze jobs

JobatZe zijn maar voor een beperkt percentage van de arbeidsmarkt weggelegd, maar toch bestaan ze: de jobs waarmee je 5.000 euro netto per maand (of meer) kan verdienen. Jobat.be ging op zoek naar vijf zo’n banen en zoomt dieper in op hun inhoud en enkele voor- en nadelen.

Het dubbele van het gemiddelde (of meer)

Uit het meest recente Jobat Salarisrapport uit 2022 blijkt dat een voltijds werknemer in ons land gemiddeld 3.748 euro bruto per maand verdient. Als gevolg van de vele indexeringen de voorbije maanden zal dat werkelijke bedrag ondertussen wel enkele honderden euro’s hoger liggen. Laten we het erop houden dat een werknemer vandaag gemiddeld zo’n 2.500 euro netto per maand op zijn rekening ziet verschijnen.

Wij gingen op zoek naar banen waar je het dubbele of meer verdient: een voor veel mensen waanzinnige 5.000 euro netto. Een belangrijke factor in dit verhaal is je statuut. Voor een zelfstandige met een succesvolle zaak kun je in principe in heel wat sectoren zo’n loon bij elkaar verdienen. Als werknemer is het vaak zaak om voor de juiste studies gekozen te hebben en je vervolgens in de juiste sectoren te begeven.



1. Directeur/CEO

Als directeur of CEO, vooral van een groot bedrijf, verdien je veelvouden van de gemiddelde werknemer in diezelfde organisatie. De verschillen tussen ondernemingen kunnen heel groot zijn. In Europa verdient een CEO gemiddeld 9.000 euro per maand, maar in bepaalde ondernemingen kan dat zelfs oplopen tot enkele miljoenen per jaar.

Voor dat loon wordt er natuurlijk wel veel van je verwacht, heb je vaak al jarenlang bergen werk moeten verzetten om tot die post te geraken én ben je eigenlijk nooit ‘klaar’ met werken. Een groot voordeel is natuurlijk dat je de baas bent en het werk kunt delegeren.

De hoogste lonen vind je traditioneel terug in de sector van (petro)chemie en farma, ook voor ‘gewone’ werknemers. Een manager of directielid in die industrie boert dus sowieso heel goed.

2. Arts

Het loon van een medisch specialist verschilt naargelang zijn specialisatie, statuut en ervaring. Zo verdient een huisarts over het algemeen minder dan een hersenchirurg. De gemiddelde arts overschrijdt tijdens zijn of haar carrière vroeg of laat wel – vlotjes – de 5.000 euro netto.

De jobinhoud spreekt voor zich: ziektes opsporen, patiënten behandelen en bij voorkeur ook genezen. Veel artsen zien in hun medemens helpen een enorme troef van de job. Het is een roeping. Een keerzijde is de hoge mate van flexibiliteit en werkdruk. Veel artsen moeten dag en nacht werken en/of stand-by staan, wat weegt op de work-lifebalans. Je moet ook mentaal sterk in je schoenen staan om het vele leed te trotseren.



Als arts verdien je dan wel goed je brood, toch moet je daar relatief lang op wachten. Als student geneeskunde breng je al snel zes à negen jaar aan de universiteit door en dat kan voor sommige specialisaties zelfs oplopen tot twaalf jaar. Dan ben je dus al dertig jaar alvorens je écht goed kan beginnen verdienen.

3. Piloot

Het loon van een piloot varieert sterk per luchtvaartmaatschappij: vlieg je intercontinentaal bij een budget-speler? Dan ligt je loon bijvoorbeeld doorgaans lager dan dat van een gezagvoerder die met een Boeing de wereld rondvliegt. Een piloot in België verdient vandaag gemiddeld zo’n 4.000 tot 6.000 euro netto.

De voordelen van een job in de lucht is dat je de wereld te zien krijgt en je een groot gevoel van vrijheid ervaart. De nadelen zijn, zoals dat wel vaker bij grootverdienende jobs het geval is, de niet al te beste work-lifebalans en bijhorende onregelmatige (lange) uren. Je draagt ook een enorme verantwoordelijkheid met je mee en kan zo een hoge werkdruk ervaren.

4. Advocaat/jurist

Een beginnend advocaat aan de balie zal niet meteen het grote geld verdienen, maar daar komt vrij snel verandering in. Veel advocaten werken als zelfstandigen en bouwen stap voor stap hun netwerk en cliëntenbestand uit. Na verloop van tijd is een maandelijks inkomen van 5.000 euro netto lang geen uitzondering. Ook advocaten in loondienst kunnen stelselmatig hun ervaring en expertise uitspelen en verzilveren bij de juiste werkgever. Bedrijfsjuristen zijn dan weer onmisbare pionnen voor ondernemingen en kunnen doorgaans snel veel geld verdienen.

Een job in de wereld van de rechten – zeker aan de balie – heeft een spannend karakter en biedt je veel vrijheden. Tegelijk klop je vaak lange en onregelmatige uren en kan er een hoop stress bij komen kijken. Als advocaat onder de misdadigers, kan je zelfs letterlijk de verantwoordelijkheid over iemands vrijheid dragen.



5. Hoogleraar

Een hoogleraar of professor werkt als onderzoeker aan de universiteit. Je zit met je neus in de boeken en geeft tussendoor colleges aan studenten. In deze wetenschappelijke functie heb je er al heel wat jaren op zitten als doctor en ben je gepromoveerd in een wetenschappelijk vakgebied. Denk maar aan geschiedenis, economie of rechten.

Deze job staat over het algemeen bekend als een baan met weinig stress, en dat terwijl je ook nog eens goed verdient. Niet elke hoogleraar verdient (meteen) 5.000 euro netto, maar naar het einde van een carrière toe is dat geen uitzondering. De nadelen? Je werkt vaak lange dagen af, met onderzoek, lessen en seminaries opgeteld. De voordelen zijn de werkzekerheid, het pensioen én het feit dat je je dagelijks mag verdiepen in materie die je passioneert.

