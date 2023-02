400.000 gezinnen zullen sociaal energietarief sneller verliezen dan verwacht

Wat is het sociaal tarief?

Het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas is een goedkoper tarief dan de normale energietarieven. Het is bedoeld voor mensen of gezinnen die zich in een moeilijke of kwetsbare situatie bevinden. Tijdens de coronacrisis heeft de federale regering het sociaal tarief uitgebreid, waardoor heel wat bijkomende gezinnen er recht op kregen. Daar komt binnenkort dus een einde aan.