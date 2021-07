40 procent van werknemers heeft tijdens zomer spaargeld nodig om rond te komen

De studie van Partena Professional bij ruim achthonderd werknemers uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel bracht het financiële welzijn van de Belg tijdens de crisis in kaart. Het onderzoek schept een weinig rooskleurig beeld, aangezien 76 procent aangeeft niet in staat te zijn om maandelijks te sparen. Bij werknemers tussen vijftig en zestig jaar is 16 procent daartoe niet bij machte, tegenover 8 procent bij de leeftijdscategorie van 18 tot 34 jaar.

Moeilijke maanden

Spaarbuffer

Zes tot twaalf nettomaandlonen

Idealiter parkeer je die spaarbuffer op een spaarrekening. Je geld blijft er toegankelijk, maar in tegenstelling tot de zichtrekening kan je ze niet aanspreken voor impulsaankopen in de winkel. Over hoe groot de ideale buffer dan wel moet zijn, gelden verschillende theorieën. Een populaire vuistregel stelt dat die best overeenkomt met zes tot twaalf nettomaandlonen of zes tot twaalf keer de maandelijkse uitgaven. Veel hangt af van jouw gezinssituatie, het beschikbare inkomen en de vaste lasten, zoals de afbetaling van de woning of het huurgeld. Bovendien moet je uiteraard ook vermogend genoeg zijn om zo’n buffer op te bouwen. Lees hier meer over hoeveel spaargeld je best opzij zet.