4 op de 10 hebben spijt van keuze voor brugpensioen: “12 sollicitaties per maand op je 60ste: begin er maar aan”

Christof Roggen (38) speurt via boeiende getuigenis­sen naar DNA van Belgische ondernemer: "Iedereen die ik sprak, is verliefd op zijn firma”

Ondernemers als Elon Musk en Steve Jobs zijn ons lang niet onbekend. Maar wat weten we eigenlijk over het ondernemingsklimaat in Vlaanderen? Dat moet ook Christof Roggen (38), eigenaar van een printbedrijf en sinds kort ook van een speelgoedwebshop met zijn vrouw, gedacht hebben. Hij goot tal van inspirerende gesprekken met bedrijfsleiders in podcast én nu ook in een boek. “Iedereen die ik sprak, is verliefd op zijn firma.”

15 december