4 op 10 Belgen heeft niet voldoende financiële buffer. Vermogensbeheerder vertelt hoeveel spaargeld je minstens nodig hebt



De Belg staat erom bekend een fervent spaarder te zijn. Toch is dat niet voor iedereen evident. Zo blijkt uit onderzoek van Argenta dat 4 op 10 Belgen geen financiële buffer van zes maandlonen voor onvoorziene uitgaven heeft. Maar is dat nodig? Vermogensbeheerder Stijn Derynck legt uit hoe je jouw ideale financiële buffer berekent én hoe je je best beschermt als je écht niet veel spaargeld hebt: “Definieer voor jezelf waarvoor die buffer moet dienen.”