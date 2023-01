“4 miljard euro verloren, maar toch geen reden tot paniek”: expert Pascal Paepen zegt wat u moet doen na barslecht jaar voor pensioenspaarders

Kroaten zien fors hogere prijzen na invoering van euro

Twee dagen na de invoering van de euro zijn veel Kroaten geschokt over de in hun ogen plotselinge prijsstijgingen in hun land. Op sociale media wordt veel geklaagd over levensmiddelen die (veel) duurder geworden zijn. Ook in de horeca is het effect voelbaar. Minister van Financiën Davor Filipovic zal naar eigen zeggen de zaak onderzoeken en belooft zo nodig maatregelen te nemen.

3 januari