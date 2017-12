KEYPLAN for kids Gesponsorde inhoud 4 kinderen tekenden hun toekomst: begin maar al te sparen, mama en papa! Aangeboden door Keytrade Bank

16u22 0 Ellen van den Bouwhuyzen 4 kinderen over hun toekomst

Ze willen later in een privébos wonen of in Spanje een droomhuis bouwen, mét zwembad en cinemazaal. Schattig, die ongebreidelde kinderfantasieën. De droom van elke ouder is daarentegen een stukje bescheidener: een spreekwoordelijk financieel duwtje in de rug van hun oogappels. Niet eenvoudig soms, maar niet onmogelijk.

Vrijgevige ouders

“De studies betalen we nog, daarna moeten ze zelf hun plan trekken.” Met die boodschap zouden veel ouders hun kinderen graag de wijde wereld insturen. In de praktijk zijn mama en papa een stuk vrijgeviger. Ze zijn bang dat de volgende generatie het minder goed zal hebben en willen hun kinderen financieel op weg helpen. Om een eigen zaak op te starten? Of het eerste appartementje te kopen?

Sparen of beleggen?

Veel ouders zetten hiervoor geld opzij, meestal door ‘gewoon’ te sparen op een spaarboekje. De rente daarop is al een tijdje zo laag dat de inflatie je winst oppeuzelt. Vandaag wordt geld op een spaarrekening minder waard in plaats van meer. Niet echt hartverwarmend.

Een minderheid van de Belgische ouders combineert sparen met beleggen of doet alleen aan beleggen. Voor deze ouders en voor iedereen die op een beter rendement mikt, vind je vandaag beleggingsplannen. Daarmee kan je eenvoudig en flexibel maandelijks een klein bedrag investeren in een mix van zorgvuldig geselecteerde fondsen. Zo kunnen James, Emmilou, Jackie en Billie later op een mooie start rekenen.

En intussen mogen ze nog even over de toekomst dromen, zorgeloos en vol fantasie…

Naam: James

Leeftijd: 8

Over 10 jaar… “woon ik in China. In een tempel, vol goud. Ik ben dan ninja, en ik vecht tegen de slechteriken, tegen slangen en skeletten. Over tien jaar ben ik zo slim dat ik mijn eigen robotdraak heb gebouwd. Behalve ninja ben ik ook uitvinder. En naast de robotdraak heb ik ook een snoepjesboom uitgevonden. Daaraan groeien het hele jaar door mijn lievelingssnoepjes. In mijn tempel staat ook een gamecomputer waarop ik de hele dag spelletjes kan spelen. Als ik achttien ben, dan kies ik toch zelf hoe lang ik mag gamen, hé?”

Ellen van den Bouwhuyzen 'Over tien jaar ben ik zo slim dat ik mijn eigen robotdraak heb gebouwd'.

Naam: Emmilou

Leeftijd: 9

Over 10 jaar… “doe ik mee aan de Olympische Spelen, tennis. En ik win natuurlijk. Als prijs krijg ik 10 miljoen euro. Dus over tien jaar ben ik superrijk. Nu mag ik van mijn papa niet met mijn tennisracket gooien als ik boos ben, want een racket kost geld. Maar over tien jaar kan ik heel veel tennisrackets kopen. En dan kan ik ook een draak nemen als huisdier. Als ik op zijn rug zit, dan gaat hij vliegen!”

Ellen van den Bouwhuyzen 'Over tien jaar kan ik heel veel tennisrackets kopen'.

Naam: Jackie

Leeftijd: 11

Over 10 jaar… “heb ik mijn droomhuis gebouwd. Dat huis ligt in Spanje, waar het lekker warm is. In de koepel heb ik een inloopkast vol kleren. En in één van de torens staat mijn bed. Als ik wakker word, dan glijd ik via de glijbaan naar de filmzaal. En als ik wil zwemmen, dan kan ik langs de brandweerpaal recht het zwembad in. Een zwembad, dat moet, want over tien jaar ben ik een bekende zwemkampioene. Er is natuurlijk ook een fuifzaal in mijn droomhuis, waar ik met mijn vriendinnen dancebattles kan houden.”

Ellen van den Bouwhuyzen 'Over 10 jaar heb ik mijn droomhuis gebouwd'.

Naam: Billie

Leeftijd: 6

Over 10 jaar… “woon ik in een luxeboomhut, in het midden van een bos, dat helemaal van mij is. Zo kan ik de hele dag in het bos spelen met mijn vriendjes. Elke vriendin woont in een andere boom. De vogeltjes zijn mijn wekker. En ik heb ook twee konijntjes, een zwart en een wit. Ik hou van de natuur, van bomen, van buiten zijn. Maar ook van televisiekijken, daarom moet er ook een televisietoestel in mijn boomhut. Met de trap kan je naar boven, maar je moet wel de glijbaan nemen om weer naar beneden te gaan.”

Ellen van den Bouwhuyzen 'Ik hou van de natuur, van bomen, van buiten zijn'.

Wil jij je kind, kleinkind of petekind een mooie financiële start geven als ze volwassen zijn? Elk moment is goed om een KEYPLAN for kids te openen. KEYPLAN is een automatisch beleggingsplan in een korf van beleggingsfondsen die beursexperts speciaal voor dit doeleinde zorgvuldig geselecteerd hebben. Meer info? Klik hier .

Dit artikel bevat geen beleggingsadvies of aanbeveling, noch een financiële analyse. Niets in dit artikel mag worden geïnterpreteerd als informatie met contractuele waarde. Dit artikel is uitsluitend als informatie bedoeld en vormt op geen enkele manier een commercialisering van financiële producten. Keytrade Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eender welke beslissing op basis van de informatie die dit artikel bevat, noch voor het gebruik ervan door derden. Gelieve u in te lichten voor u in financiële instrumenten belegt. Lees daarom aandachtig het document "Overzicht van de belangrijkste kenmerken en risico’s van financiële instrumenten" in het Document center op de website van Keytrade Bank.