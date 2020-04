36% van de Belgen gebruikt nu vaker elektronische betalingen dan voor de coronacrisis CORONA & UW GELD Aangeboden door KBC

06 april 2020

We blijven in ons kot, ook als het op onze bankzaken aangaat. Dat blijkt ook uit de enquête die KBC, HLN en VTM Nieuws lieten uitvoeren. Dirk Ector, Directeur Ondernemers bij KBC, beantwoordt hier de meestgestelde vragen over dagelijks bankieren.

Zijn onze spaarcenten veilig op de bank?

IIn deze woelige tijden begrijpen we dat je je soms afvraagt hoe veilig jouw spaargeld is. Maar ook al kan een bank in moeilijkheden komen, het geld dat je spaart bij een bank is beschermd tot een bedrag van 100.000 euro per financiële instelling en per persoon. Deze Europese regeling wordt in België gegarandeerd door het Depositogarantiefonds, een overheidsinstelling waar de Belgische banken zich verplicht bij moeten aansluiten. Zodra een bank niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen, komt dit fonds tussen; hierbij gelden zeer korte uitbetalingstermijnen.

Is het mogelijk om geld te versturen naar een ander land, bijvoorbeeld naar mijn ouders?

Dat kan zeker nog altijd, gewoon op de gebruikelijke manier: via je kantoor of via internetbankieren.

Mijn schoonmoeder beschikt niet over een pc, noch over een smartphone. Kan ik/zij een papieren overschrijving blijven gebruiken? En moet ze daarvoor dan nu een afspraak maken?

Op dit ogenblik verlopen een aantal zaken net iets anders dan vroeger. Enkel de rekeninghouder (man/vrouw op wiens naam de rekening staat) kan papieren overschrijvingen komen afgeven na het maken van een afspraak. We hanteren wel extra veilige richtlijnen. Probeer de overschrijvingen te bundelen en ze maximaal één keer om de veertien dagen tijdens je gemaakte afspraak te komen afgeven. Hou daarbij wel rekening met de uiterste betaaldatum. De rekeninghouder kan ook een volmacht geven aan een vertrouwde persoon zodat die persoon de verrichtingen kan uitvoeren.

Kan ik nog geld deponeren? Of kan dit ook niet meer?

Dat kan nog. Je kunt dit doen via een storting aan een KBC-stortingsautomaat. Of door een afspraak te maken met een KBC-medewerker tijdens de kantooruren. Probeer je stortingen wel wat te bundelen, zo hoef je niet elke dag langs een kantoor en kan je onnodige verplaatsingen maximaal vermijden.

