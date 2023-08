36% minder hypothecaire kredietovereenkomsten, maar “huidige renteniveaus zijn historisch gezien meer dan aanvaardbaar”

Spaargids.beAmper twee jaar geleden kon je nog een woonlening afsluiten tegen 1,20%. Vandaag is een huis of appartement kopen fors duurder én stegen ook de rentevoeten. Leen je nu voor een looptijd van twintig jaar tegen een vaste rente, met een eigen inbreng van minimaal twintig procent, dan bedraagt de gemiddelde rentevoet volgens de Rentebarometer van Immotheker 3,54%. Maar wat betekent dit voor de banken zelf, vroeg Spaargids.be zich af. En hoe ziet de toekomst eruit?

Hoeveel minder woonkredieten zijn er?

Alle vijftig leden van de Beroepsvereniging van het Krediet, die samen ongeveer 90% van de nieuw verstrekte hypothecaire kredieten voor hun rekening nemen, sloten in het tweede trimester van 2023 ongeveer 44.600 hypothecaire kredietovereenkomsten af, voor in totaal bijna 7,4 miljard euro (zonder herfinancieringen), of dus 36% minder dan exact een jaar geleden. In totaal behandelden ze meer dan 70.000 kredietaanvragen, of dus 29% minder dan precies een jaar eerder.

Met deze cijfers krijgen we een déjà vu: ook tijdens het eerste trimester van 2023 sloten de banken al minder woonkredieten af, vergeleken met het eerste trimester van 2022: -36,18% in aantal, -35,82% in bedrag. Meer zelfs: de woonkredietproductie kalft al af sinds het laatste kwartaal van 2021, op een opstoot aan het begin van 2022 na.

De daling van het aantal verstrekte kredieten in het tweede trimester van 2023 ten opzichte van het tweede trimester van 2022 laat zich voor alle bestemmingen voelen. Zo kenden de banken minder kredieten toe om een woning aan te kopen (-10.000 of -27,8%), aan te kopen met verbouwing (-1.015 of -30,3%) en te renoveren (-6.724 of -43%).

Maar het sterkst van al daalde het aantal verstrekte bouwkredieten, namelijk met -5.470 of -50,9%, en het aantal kredieten voor andere doeleinden (-1.964 of -49,1%). Het aantal herfinancieringen duikelde in het tweede trimester van 2023 opnieuw spectaculair met -78,3%, om te eindigen op minder dan 1.800.



Merken de banken dit zelf ook?

“Onze resultaten van de eerste helft van 2023 weerspiegelen een moeilijke marktcontext met hoge inflatie, stijgende rente, nieuwe lokale wetgeving over de EPC-waarde …”, aldus Renaud Dechamps, woordvoerder van ING België. “Daarbij zien we een sterke daling van het aantal nieuwe hypotheekleningen.”

BNP Paribas Fortis geeft wat inkijk in zijn eigen cijfers. “Zowel de aanvragen als de productie zijn na zeven maanden gedaald in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar”, vertelt woordvoerder Valéry Halloy. “Zo zijn de kredietaanvragen met 45% gedaald, terwijl de nieuwe productie (buiten interne herfinancieringen) met 47% is afgenomen.”



Toch ook positieve noot

“Op basis van onze cijfers durf ik dan toch te zeggend dat de markt weer op adem lijkt te komen, twee jaar na COVID”, merkt Halloy op. “Het is mogelijk dat de rentestijging die we sinds enkele maanden kennen de kandidaat-kopers ertoe aanzet om niet van hun project af te zien, maar om het uit te stellen, in de hoop op een nieuwe rentedaling of een prijsdaling van de onroerende goederen als de rente op lange termijn op het huidige peil zou blijven.”

“Maar ook al lijkt de stijging van de rente voor woonleningen groot, rekening houdend met de niveaus die we de voorbije jaren gewend waren, toch mogen we niet vergeten dat het duidelijk om een abnormale situatie ging en dat de huidige renteniveaus historisch gezien meer dan aanvaardbaar blijven.”

