35 euro per nacht terugbetaald van het vakantiekamp voor je kroost? Deze tegemoetkomingen bieden de ziekenfondsen

Wil je je kind(eren) onvergetelijke herinneringen bezorgen tijdens een jeugdvakantie van het ziekenfonds? Het is een win-winsituatie. Immers: het laat je toe om schoolvakanties in te vullen, ook wanneer je zelf geen verlof hebt.

Heel wat ziekenfondsen organiseren zelf jeugdvakanties, vaak tegen voordelige prijzen. Maar sommige mutualiteiten betalen ook een deel van het inschrijvingsgeld terug als je zoon of dochter via een andere organisatie op jeugdvakantie trekt. Wat zijn de opties en vooral: hoeveel korting krijg jij?

Christelijke Mutualiteit

De CM organiseert zelf jeugdvakanties via haar jeugddienst Kazou. Je vindt er een selectie toffe zomervakanties in binnen- en buitenland voor kinderen en jongeren van 7 tot 18 jaar. Daarbij kunnen ze kiezen uit tal van themavakanties. Maar ook coole wintervakanties zijn een optie voor kinderen vanaf 9 jaar.

Voor al deze Kazou-vakanties biedt de CM een tegemoetkoming per nacht, als je kind minstens één dag CM-lid is tijdens de vakantieperiode: 25 euro voor 7- tot 14-jarigen (voor 7- tot 12-jarigen voor een vakantie in vakantiecentrum Massembre zelfs 35 euro), 10 euro voor 15- tot 18-jarigen voor een vakantie in het buitenland en 25 euro voor 15- tot 18-jarigen voor een vakantie in het binnenland.

Daarnaast biedt Kazou twee andere, niet-cumuleerbare kortingen. Enerzijds 75 euro korting op de deelnameprijs vanaf het derde kind uit eenzelfde gezin dat in hetzelfde vakantiejaar aan een Kazou-vakantie deelneemt. Anderzijds 50% extra korting (maximaal 150 euro) op de deelnameprijs, als het gezinshoofd lid is van CM en recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming.

Maar de CM springt ook bij andere jeugdkampen zonder overnachting bij, en dat met 5 euro per dag. Een tussenkomst die je kan combineren met tegemoetkomingen voor openluchtklassen, sportkampen en speelpleinwerking. In totaal krijg je zo tot 100 euro per jaar terugbetaald. Je kind moet wel lid zijn van de CM tijdens de hele duur van het kamp, minstens twee dagen deelnemen, en recht hebben op een Groeipakket (de vroegere kinderbijslag) voor jongeren tot 25 jaar, of ingeschreven zijn als persoon ten laste.



Helan

Bij Helan kunnen je kinderen deelnemen aan Heyo-vakanties: vakantiekampen voor kinderen tussen 3 en 18 jaar, die elke schoolvakantie plaatsvinden op tientallen locaties in binnen- en buitenland. Grosso modo biedt Helan drie soorten kortingen. Deze kortingen kan je niet cumuleren. Je krijgt automatisch de hoogste korting verrekend.

Ten eerste kan je als lid van Helan verschillende soorten kortingen op de prijs krijgen. Heb je een kleuter van drie jaar, dus geboren in 2020? Dan mag je kindje gratis deelnemen aan een eerste ‘Heyo ontdekking-vakantiekamp’. Schrijf je broers en zussen in dezelfde week in voor een vakantiekamp, dan krijg je vanaf het tweede kind automatisch 10 euro korting op de inschrijvingsprijs.

Heb je een Bokrijkabonnement? Of ben je medewerker van een bedrijf dat Helan-partner is? Ook dan betaal je 10 euro minder voor de inschrijving. Leden van de WWF-Rangerclub genieten dan weer 30 euro korting op WWF-vakantiekampen van Heyo beleving, en 10 euro korting op andere vakantiekampen.

Ten tweede biedt Helan kortingen voor ouders die het financieel moeilijk hebben. Via ‘Iedereen Verdient Vakantie’ kunnen hun kinderen toch deelnemen aan de ‘Heyo ontdekking-vakantiekampen’ (behalve de halvedagkampen Minikriebels). Ieder kind kan drie keer op Heyo-vakantiekamp gaan met ‘Iedereen Verdient Vakantie’, waarvan maximaal tweemaal tijdens de zomervakantie. Daarnaast krijg je korting met een Kansenpas, OK-pas, UiTPAS met kansentarief en Vrijtijdspas.

Ten slotte genieten Helan-klanten die deelnemen aan het aanbod ‘Heyo ontdekking’ of ‘Heyo groei’, een aanvullend voordeel van 5 euro per dag (maximaal 20 dagen per jaar).

Liberale ziekenfondsen

Neemt je kind (van 2 tot 18 jaar) deel aan een vakantie met overnachting, in groepsverband tijdens de schoolvakanties, georganiseerd door een school-, jeugd- of sportvereniging? Dan krijg je bij de liberale ziekenfondsen tot 50 euro per kalenderjaar terugbetaald, voor in totaal maximaal 10 overnachtingen per kalenderjaar.

Alle vakanties georganiseerd door erkende verenigingen, zoals Scouts- en Chirokampen, komen in aanmerking, behalve als het verblijf georganiseerd wordt door een vereniging die al een prijsvermindering toestaat aan leden van de liberale ziekenfondsen. Kinderen of jongeren die deelnemen aan een zomervakantie georganiseerd door de jeugddienst Crejaksie of vzw Sportievak krijgen bij elke deelname 20 euro zakgeld.



Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en Vlaams & Neutraal Ziekenfonds

Zoals wel meer ziekenfondsen organiseren ook het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds jeugdvakanties. Dat gebeurt via de jeugddienst Krunsj, voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Ofwel in het binnenland, rond leeftijdsgebonden thema’s. Ofwel in het buitenland, met een gevarieerd programma op maat voor jongeren.

Leden van het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen en het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds genieten tot 125 euro korting op het inschrijvingsgeld. Schrijf je een tweede of derde kind in voor een binnenlandse vakantie in eenzelfde vakantieperiode, dan krijg je respectievelijk 10 of 15 euro korting. Een korting die je ook krijgt als je één kind voor meerdere vakanties binnen dezelfde vakantieperiode inschrijft. Boek je ten laatste op 15 maart 2023? Dan betaal je 10 euro minder voor een vakantie in België of Nederland, en 20 euro minder voor een vakantie elders in het buitenland. Ben je lid van de Vlaamse Neutrale Ziekenfondsen, maar het vriendje van je kind niet? Dan krijgt hij of zij toch 75 euro korting op zijn of haar eerste Krunsj-zomervakantie.

Gaat je kind op kamp, maar niet via Krunsj? In dat geval kan je tot 50 euro terugkrijgen via het Neutraal Ziekenfonds Vlaanderen, oftewel 5 euro per dag, voor maximaal 10 dagen.

Solidaris

Tot slot kunnen je kinderen ook bij Solidaris op jeugdvakantie tijdens de schoolvakanties, en dat via ‘JOETZ’. Een vakantie aan zee, een unieke themavakantie, op avontuur in het binnenland of naar verschillende buitenlandse bestemmingen – het behoort allemaal tot de mogelijkheden. Is je zoon of dochter lid van Solidaris en maximaal 18 jaar oud? En schrijf je je kind in voor een jeugdvakantie van JOETZ met overnachting? Dan krijg je 15 euro per nacht korting, of 25 euro voor leden met een verhoogde tegemoetkoming. Zijn jij en je kind aangesloten bij Solidaris Brabant? Dan komt het ziekenfonds bij JOETZ Brabant tot 210 euro per verblijf tussen, aldus hun programmafolder voor de krokus-, paas- en zomervakantie van 2023.

Bij Solidaris ontvang je ook een terugbetaling als je kind deelneemt aan een ander vakantiekamp. Concreet: 25% van de werkelijke kostprijs, met een maximum van 100 euro voor alle speelpleinwerking, openluchtklassen en jeugdkampen die je kind per jaar volgt. Je zoon of dochter moet wel 18 jaar of jonger zijn, en lid van het ziekenfonds (waarbij je in regel bent met de storting van je bijdrage). Bovendien moet het om meerdaagse vakantiekampen gaan, gericht op kinderen en jongeren, die voldoen aan de definitie van jeugdwerk. Deze korting is niet te cumuleren met de grotere korting voor de JOETZ-kampen van Solidaris zelf.

