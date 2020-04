34% van de Belgen verwacht dat de prijzen van de woningen (sterk) gaan dalen als gevolg van de coronacrisis CORONA & UW GELD Aangeboden door KBC

08 april 2020

De Belg en zijn baksteen... Geen wonder dat we ons grote zorgen maken over onze geliefde woning. Dat blijkt uit een enquête van KBC, HLN en VTM Nieuws. Hieronder volgen de meestgestelde vragen over vastgoed. Dirk Ector, Directeur Ondernemers bij KBC, beantwoordt hier de meestgestelde vragen over vastgoed.

We beleven vandaag een crisis zoals we die nog nooit hebben meegemaakt. Er is grote onzekerheid over het verdere verloop. Zal alles snel normaliseren of wordt het een woelige periode? Dat is nog moeilijk te voorspellen. Dat betekent ook dat we weinig of geen referentiekaders hebben om op terug te vallen. Elke voorspelling over de toekomst is dus hoogst onzeker. Hou daarmee zeker rekening als je deze antwoorden doorneemt.

We hebben een nieuw huis gekocht en ons vorige huis staat te koop. Door de coronamaatregelen zijn bezichtigingen niet toegestaan. Hoe kan ik mijn huis dan verkopen? We kunnen ook geen overbruggingskrediet sluiten want we lenen bij het Vlaams Woningfonds.

Bij KBC beoordelen we elk dossier apart en bekijken we wat voor jou de mogelijkheden zijn. Je kunt eventueel ook een overbruggingskrediet aanvragen bij een andere bank.

Moet ik mijn hypothecaire leningen veranderen van een variabele naar een vaste rentevoet, omdat de variabele bij een recessie waarschijnlijk zal stijgen?

Tijdens een recessie zal de rente nog langer laag blijven. Snelle rentestijgingen verwachten we niet.

Wat is momenteel de beste investering: bouwgrond of vastgoed?

De keuze tussen bouwgrond of vastgoed heeft dezelfde voor- en nadelen als in pre-coronatijden. Veel hangt af van wat je zelf belangrijk vindt. Een bouwgrond is schaarser, relatief waardevast, vraagt weinig onderhoud, en er zijn geen tussentijdse kosten aan verbonden. Maar je haalt er ook geen inkomsten uit. Uit vastgoed haal je wel inkomsten, maar het vraagt een hogere tijdsinvestering en je hebt tussentijdse kosten.

Welke invloed heeft de coronacrisis op de waarde van mijn woning?

Het is mogelijk dat er na de crisis minder kopers zijn, omdat ze onzekerder zijn geworden. En dat zal een invloed hebben op de prijs. Veel hangt natuurlijk af van hoe lang de crisis zal duren.

Wat gaat er gebeuren met de rente voor woningen en leningen?

Naar verwachting zal de rente voor woningen en leningen de komende tijd eerder laag blijven.

Wat is de invloed van het coronavirus op de nieuwe hypothecaire kredieten over 6-12 maanden?

Wat het precieze effect van de crisis zal zijn op nieuwe hypothecaire kredieten blijft nog moeilijk te voorspellen.

We stonden net op het punt een studentenkot aan te kopen, moeten we daarmee doorgaan?

Die beslissing laat je best afhangen van je eigen situatie en persoonlijke voorkeur. Hou daarbij zeker rekening met je inkomsten, nu en in de toekomst.

Welke invloed gaat de coronacrisis hebben op de binnenlandse immomarkt?

Zoals gezegd is het mogelijk dat er na de crisis minder kopers zijn omdat ze onzekerder zijn geworden. En dat zal een invloed hebben op de prijs. Ook hoeveel huizen er op de markt zullen komen is nog moeilijk te voorspellen.

