34 miljoen euro omzet per uur (!): zo indrukwekkend zijn coronaresultaten van techreuzen KVDS

31 juli 2020

Bron: Business Insider, Bloomberg, De Tijd 1 Geld De vier grote Amerikaanse techreuzen hebben donderdag nieuwe kwartaalcijfers bekendgemaakt. En die zijn meer dan indrukwekkend, zeker voor Amazon en Apple. Samen met Facebook en Alphabet – het bedrijf boven Google en YouTube – zijn ze een fabelachtig bedrag van meer dan 4,2 biljoen euro waard (4.200 miljard). Een overzicht.

Amazon

Amazon kan de indrukwekkendste cijfers van de vier voorleggen. Met een totale omzet van 75 miljard euro het afgelopen kwartaal – een stijging van 40 procent – deed het bedrijf fors beter dan wat financiële experts hadden verwacht. Zij hadden gerekend op een omzet van 68,6 miljard euro. Omgerekend bedraagt de omzet van Amazon nu 34 miljoen euro per uur. De nettowinst was afgelopen kwartaal zelfs goed voor een recordbedrag. Ze verdubbelde tot 4,4 miljard euro.

Ter vergelijking: AB InBev – de grootste beursgenoteerde onderneming van België – haalde vorig jaar een omzet van 47,7 miljard euro over een héél jaar.

Daarmee toont Amazon dat het coronavirus het bedrijf geen windeieren gelegd heeft. Hoewel CEO Jeff Bezos had gewaarschuwd voor extra kosten om onder meer de distributiecentra coronaveilig te maken, werd er massaal online geshopt. Zo’n drie keer zo veel als vorig jaar. Amazon Web Services – de cloud-divisie in het bedrijf – ging op zijn beurt door de 8,4 miljard euro, maar de groei daalde voor het eerst onder de 30 procent. De 29 procent was licht onder wat er verwacht was.

Na de bekendmaking van de goede kwartaalcijfers steeg het aandeel van Amazon met 6 procent. Amazon verwacht voor het volgende kwartaal overigens ook supercijfers, met een omzet tussen de 73,5 en 78,5 miljard euro. Opnieuw hoger dan wat analisten verwachten.

Apple

Ook Apple zette in zijn derde kwartaal sterke resultaten neer, die een pak beter waren dan wat experts op Wall Street verwacht hadden. De verkoop ging omhoog in alle productielijnen.

Het bedrijf realiseerde een totale omzet van 50,2 miljard euro dit kwartaal, terwijl analisten 44 miljard euro verwacht hadden. In hetzelfde kwartaal vorig jaar was sprake van een omzet van 45,2 miljard euro. De winst per aandeel bedraagt 2,17 euro. Vorig jaar was dat nog 1,83 euro.

Alle productielijnen deden het goed, van de iPhones tot de wearables (zoals oortjes) en services. Zo steeg de omzet voor de iPhone in het derde kwartaal tegen de verwachtingen in met 1,7 procent tegenover vorig jaar, tot 22,25 miljard. Volgens Apple is dat mede te danken aan de lancering van de ‘budgetvriendelijke’ iPhone SE in april. Desondanks werd de lancering van de iPhone 12 (met 5G) uitgesteld. Hij zal niet in september maar pas in oktober in de winkel liggen. Een reden werd niet gegeven, maar allicht spelen productieproblemen door het coronavirus een rol.

Het aandeel van Apple steeg na de bekendmaking van de kwartaalcijfers met ongeveer 5 procent en was voor het eerst meer dan 337 euro per stuk waard. Het bedrijf kondigde meteen ook plannen aan voor een splitsing van zijn aandeel in vieren. Dat zou eind augustus gebeuren. Zo wordt het toegankelijker voor meer investeerders.

Facebook

Sociale netwerksite Facebook deed het ook goed het afgelopen kwartaal. De coronacrisis genereerde meer actieve gebruikers dan verwacht. 1,79 miljard mensen keken minstens één keer per dag op Facebook en 2,7 miljard één keer per maand, allebei een groei van 12 procent.

De omzet bedroeg 15,8 miljard euro, waar analisten 14,6 miljard euro hadden verwacht. Dat is een jaarlijkse stijging van 11 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. En de winst per aandeel bedroeg 1,52 euro, terwijl 1,17 euro verwacht was.

Opmerkelijk: vooraf was gevreesd voor een daling van de reclame-inkomsten, maar de cijfers tonen dat die geen grote negatieve invloed had. Er is momenteel een reclameboycot aan de gang voor de manier waarop Facebook omgaat met haatzaaierij, maar die begon pas formeel na het afsluiten van het kwartaal. Er wordt ook voor het volgende kwartaal echter geen grote impact verwacht, met een groei van de inkomsten van zo’n 10 procent.

Donderdagavond steeg het aandeel van Facebook 8 procent. Mark Zuckerberg werd er op slag 11,8 miljard euro rijker door, waardoor zijn vermogen aangroeide tot 79,2 miljard euro.

Alphabet

Google-moeder Alphabet was de uitzondering op de zegeberichten bij het bekendmaken van de nieuwe kwartaalcijfers. Het liet als enige een daling van de omzet optekenen. Die bedraagt dit kwartaal 26,7 miljard euro, 2 procent minder dan vorig jaar.

Het is voor het eerst in het bestaan van het bedrijf dat er een daling is. Desondanks deed het beter dan wat analisten hadden voorspeld. Die hadden de omzet geschat op 25,7 miljard euro.

Alphabet is voor zijn inkomsten net als Facebook sterk afhankelijk van advertenties, maar Google en YouTube konden de teruglopende inkomsten door de coronacrisis niet compenseren met een groter gebruik. YouTube deed het wel goed. Het haalde een omzet van 3,2 miljard euro en dat was 5 procent meer dan het jaar ervoor. Ander lichtpuntje is Google Cloud, dat een omzet van 2,5 miljard liet optekenen. Vorig jaar was dat in hetzelfde kwartaal 2,3 miljard.

Ondanks de dip in de resultaten bleef het aandeel van Alphabet stabiel. Het ging zelfs met ongeveer een procent omhoog.