25.000 euro met succes beleggen? Dit zijn de opties en hun opbrengsten

Veronderstel even dat je 25.000 euro gespaard hebt. Als je dat op een spaarrekening met 0,50 procent rente laat staan, is je tegoed bij ongewijzigde rente na drie jaar aangegroeid tot 25.376,88 euro. Na vijf jaar wordt dat 25.631,28 euro. Na tien jaar 26.278,5 euro en na twintig jaar 27.622,39 euro.

Mocht je de jaarlijkse opbrengst kunnen optrekken tot 2 procent, dan heb je na drie jaar 26.530,2 euro, na vijf jaar 27.602,02 euro, na tien jaar 30.474,86 euro en na twintig jaar 37.148,68 euro.

Stijgt de jaarlijkse opbrengst tot 5 procent, dan staat de meter na drie jaar op 28.940,63 euro, na vijf jaar op 31.907,04 euro, na tien jaar op 40.722,37 euro en na twintig jaar op 66.332,44 euro.

En wat als we nu een rendement van 7 procent per jaar zouden halen? Dan groeit onze 25.000 euro na drie jaar aan tot 30.626,08, na vijf jaar tot 35.063,79 euro, na tien jaar tot 49.178,78 euro en na 20 jaar tot 96.742,11 euro.

Drie jaar sparen en beleggen met een opbrengst van 5 procent brengt meer op dan twintig jaar je geld op een spaarrekening met een opbrengst van 0,50 procent zetten. En de laatste tien jaar brengen een pak meer op dan de eerste tien jaar.

Bij een rendement van 5 procent haal je het eerste decennium een oogst van 15.722,37 euro; het tweede decennium wordt dat 25.610,07 euro. Dat komt omdat je profiteert van een sneeuwbaleffect. Je krijgt dan niet alleen een opbrengst op je inleg van 25.000 euro, maar ook op de intrest die je sinds de start hebt opgebouwd.

Dan maar alles inzetten op een zo hoog mogelijke opbrengst? Dat doe je beter niet als de 25.000 euro alle reserve is waarover je beschikt. Verschillend is het als je nog ander spaargeld achter de hand hebt.



1. Spaarrekening

De eerste bekommernis voor een spaarder is een reserve aan te leggen die snel beschikbaar is mocht dat nodig zijn. Voor dat doel is de spaarrekening nog altijd het meest geschikt, ook al brengt het gros ervan vandaag niet zo heel veel op.

Een spaarrekening laat je toe snel geld af te halen voor de aankoop van bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine of auto, in het geval de oude onverwacht de geest geven. Met andere woorden: de spaarrekening is je financiële buffer.



2. Termijnrekening of tak 21-spaarverzekering

Heb je voldoende geld op je spaarrekening staan om snel onverwachte uitgaven te kunnen opvangen, dan kan je denken aan de volgende laag van je ‘spaar- en beleggingslasagne’.

Met een termijnrekening plaats je geld weg voor een bepaalde termijn. Je kan daarbij zelf kiezen voor welke periode je dat doet: 1 jaar, 2 jaar, 10 jaar... Maar ook een willekeurige periode is mogelijk. Op het einde van de belegging ontvang je dan de afgesproken intrest, nadat de bank 30 procent aan roerende voorheffing heeft afgehouden als belasting.



Je kan je centen tevens voor een afgesproken termijn plaatsen bij een verzekeringsmaatschappij. Dat gebeurt dan in een zogenaamde tak21-spaarverzekering. Die formule biedt een gegarandeerde basisrente. Daar bovenop kan je jaarlijks nog een winstdeelneming krijgen, als de financiële markten en de financiële draagkracht van de verzekeringsmaatschappij dat toelaten.

Als je de tak21-spaarverzekering minstens acht jaar laat lopen, moet je op de intresten geen belastingen afstaan. Nadeel is wel dat je op elke storting eenmalig een verzekeringstaks van 2 procent betaalt.



Een ander alternatief is een obligatie. Daarmee plaats je je geld niet bij een bank, maar bij een bedrijf of een overheid die financiële middelen nodig heeft en je in ruil intresten belooft. Een obligatie van een bedrijf heeft evenwel als nadeel dat je geen overheidswaarborg hebt, mocht het failliet gaan. Bij een spaarrekening, een termijnrekening of een tak21-spaarverzekering vallen de tegoeden onder de staatsgarantie van 100.000 euro per persoon en per instelling.

3. Beleggingsfonds of tak23-beleggingsverzekering

Met de spaar- en beleggingsformules die we tot dusver bespraken, ligt de opbrengst op voorhand vast. Dat sluit verrassingen uit. Het nadeel is dat de opbrengsten momenteel over het algemeen laag zijn. Wil je meer rendement uit je geld, dan moet je bereid zijn om risico’s te nemen.

Een volgende stap in de ‘spaar- en beleggingslasagne’ is een beleggingsfonds. Je stopt je inleg – en dat kan al voor kleine bedragen – dan in een gemeenschappelijke spaarpot. Daarmee worden een hele reeks obligaties, aandelen, vastgoed of een combinatie ervan gekocht.

Het voordeel van zo'n fonds is dat het wordt beheerd door een professional. Bovendien laat het bundelen van spaargelden een goede spreiding toe. Je bent dus niet afhankelijk van de koers van één bepaald aandeel.

Je concrete opbrengst hangt af van de beleggingen die je fonds doet. Stijgt de waarde ervan, dan gaat ook jouw fonds erop vooruit. Daalt de waarde, dan zal je geld verliezen.

Daarnaast kan je opteren voor eenzelfde soort belegging bij een verzekeringsmaatschappij. In dat geval spreken we van een tak23-beleggingsverzekering. Hierbij wordt je storting eveneens belegd in een verzekeringsfonds.

4. Beleggingsplan

Een volgende stap is dat je op regelmatige momenten gaat beleggen. Daarbij kan je bijvoorbeeld elke maand een (klein) bedrag storten dat vervolgens wordt belegd in het fonds dat je gekozen hebt.

Deze manier van werken heeft het voordeel dat je elke maand automatisch een bedrag van je zichtrekening kan laten halen om te beleggen. Daardoor schakel je emotie uit en vermijd je een klassieke fout. Veel beleggers hebben de neiging om aan de zijlijn te staan als de beurskoersen – en dus ook die van de beleggingsfondsen – gedaald zijn, terwijl ze net kopen nadat de koersen weer gestegen zijn. Ze laten zo de kans liggen om goedkoop te investeren.

5. Beurs

De vijfde en laatste stap in je ‘spaar- en beleggingslasagne’ is de beurs, waarbij je voor individuele aandelen kiest. Hierbij heb je de keuze tussen zelf beleggen en discretionair beleggen. In dat tweede geval besteed je het kopen en verkopen van aandelen uit aan de bank. Maar welke optie je ook neemt: met de beurs kan je (veel) geld winnen, maar eveneens verliezen.

Conclusie

Hou steeds rekening met je verwachtingen. Wanneer heb je je centen opnieuw nodig? Wil je het risico lopen dat je het geld moet opvragen op een moment dat je eventueel tegen verliezen aankijkt? De antwoorden op deze vragen zijn voor iedereen anders; de gepaste beleggingen dus eveneens.

