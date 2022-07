23-jarige Brusselaar rolt “eerste bank voor tieners” uit: “Financiële opvoeding krijgen jongeren niet op school”

UPDATE EU neemt wet aan tegen valse concurren­tie van buiten­lands bedrijf: Brussel viseert staats­steun

Bedrijven van buiten de Europese Unie kunnen vanaf begin 2023 niet meer zomaar investeren in de EU als ze gesubsidieerd worden door hun eigen overheid. De EU-lidstaten en het Europees Parlement zijn het in principe eens geworden over nieuwe wetgeving die bijvoorbeeld de overname door een staatsgesteund Chinees bedrijf van een Belgische onderneming zal bemoeilijken.

