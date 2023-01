200 miljoen euro zwart geld aangegeven vorig jaar: strengere banken zijn prikkel tot aangifte

“Veel meer lng ingevoerd in Europa in 2022, ook meer uit Rusland”

De Europese Unie heeft vorig jaar 60 procent meer vloeibaar aardgas (lng) ingevoerd dan in 2021. Dat heeft alles te maken met de verminderde levering van aardgas via pijpleidingen uit Rusland, nadat dat land Oekraïne was binnengevallen. Dat staat in een rapport van de denktank IEEFA (Institute for Energy Economics and Financial Analysis).

11 januari