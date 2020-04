20% van de Belgen heeft een reis moeten annuleren en heeft geen terugbetaling ontvangen CORONA & UW GELD Aangeboden door KBC

03 april 2020

15u00 0

Bijna 1 op de 10 Belgen zit noodgedwongen aan zijn spaargeld om rond te komen in deze coronatijden. Dat blijkt uit een enquête van KBC, HLN en VTM Nieuws. Dirk Ector, Directeur Ondernemers bij KBC, beantwoordt hier de meestgestelde vragen over leningen.

Kan ik om geld uit te sparen tijdelijk enkele verzekeringen stopzetten?

De befaamde pauzeknop kan alleen ingedrukt worden bij hypothecair krediet mits er voldaan wordt aan 4 voorwaarden. Aan een woonlening zijn ook een schuldsaldoverzekering en een brandverzekering gekoppeld. Deze verzekeringen kunnen tijdelijk uitstel van premiebetaling krijgen op voorwaarde dat het krediet opgeschort is. Als deze zijn afgesloten bij de bank waar ook je hypothecair krediet is ondergebracht, kan je daar terecht met je vragen. Bij KBC loopt dit automatisch. Als je de verzekeringen hebt afgesloten bij een andere verzekeringsmaatschappij, dan heb je een bewijs van uitstel van je bank nodig, om bij je verzekeringsmaatschappij eveneens uitstel van premiebetaling te vragen. Weet wel dat de verzekeringspremies enkel uitgesteld en niet kwijtgescholden worden: je zal de premies dus moeten betalen na de blokkeringsperiode. Je blijft tijdens dit uitstel van maximaal 6 maanden gewoon verzekerd.

Kan ik als zelfstandige aanspraak maken op het gewaarborgd inkomen?

Je kan terugvallen op je gewaarborgd inkomen als je ziek bent, ook als dit als gevolg van Covid-19 is. Het gewaarborgd inkomen is een verzekering die de zelfstandige beschermt bij arbeidsongeschiktheid en kan niet ingeroepen worden als bijvoorbeeld je winkel moet sluiten door de coronacrisis.

Het keuringsbewijs van mijn auto vervalt, maar het keuringsstation is gesloten. Ben ik dan nog verzekerd?

Als je niet tijdig je auto kon laten keuren – met andere woorden: de vervaldatum viel na de sluiting van het keuringsstation – dan breng je best je verzekeringsmaatschappij hiervan op de hoogte, om je verzekering niet in gevaar te brengen.

Mijn reis is geannuleerd. Kan ik het geld terugclaimen via mijn reisverzekering?

We maken een onderscheid tussen reisannuleringsverzekering en reisbijstandsverzekering.

Op de reisannuleringsverzekering kan geen beroep gedaan worden, want corona is een geval van overmacht en dit wordt niet gedekt. Mensen die op reis zijn en een beroep moeten doen op hun reisbijstandverzekering kunnen hier nog steeds op terugvallen. Met deze laatste ben je bijvoorbeeld verzekerd voor schade op reis: je bagage wordt gestolen, je moet worden opgenomen in een ziekenhuis...

Mijn vliegtuigreis is geannuleerd. Kan ik beroep doen op mijn annuleringsverzekering?

Je kan geen aanspraak maken op terugbetaling via je annuleringsverzekering. Neem contact op met je touroperator, reisbureau of luchtvaartmaatschappij om een terugbetaling (soms in de vorm van een voucher) of uitstel van je reis te krijgen.

