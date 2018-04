20 uur en 18.000 kilometer in de lucht: Airbus legt eerste testen af met nieuw recordtoestel TT

26 april 2018

11u56 8 Geld Airbus heeft deze week de eerste testvlucht voltooid van zijn nieuwste paradepaardje, de A350-900ULR. Die toevoeging ULR is niet zomaar een afkorting, maar staat voor Ultra Long Range, Het nieuwe toestel kan maar liefst 17.960 kilometer ver vliegen en dat maakt dat het vliegtuig het grootste vliegbereik ter wereld zal hebben.

De Airbus-piloten vlogen vijf uur lang boven de Middellandse Zee nadat ze waren opgestegen op het vliegveld van Toulouse bij de Airbus-fabriek. De eerste testen verliepen zonder problemen, en als dat zo doorgaat zal het de maatschappij Singapore Airlines zijn dat het nieuwe toestel vanaf dit najaar zal gebruiken.

Singapore Airlines heeft bij Airbus 67 nieuwe A350-900-toestellen besteld, waarvan er al 21 geleverd zijn. Daarmee vliegt de maatschappij nu al van Singapore naar onder andere Schiphol en Düsseldorf.

Singapore - New York

Zeven van de bestelde vliegtuigen zijn in de ULR-versie en zullen ingezet worden tussen Singapore en New York, een rechtstreekse lijnvlucht van maar liefst 19 tot 20 uur en 15.300 kilometer. Daarmee zal Singapore Airlines de nieuwe recordhouder worden en de fakkel overnemen van Qatar Airways. Die maatschappij vliegt nu op 18 uur rechtstreeks tussen het Auckland in Nieuw-Zeeland en Doha, hoofdstad van Qatar, een afstand van 14.535 kilometer.

Singapore Airlines vloog enkele jaren geleden al eens rechtstreeks tussen New York en Singapore, toen nog met de A340-500. Dat toestel had echter maar 100 business-zitjes aan boord en de verbinding kon daardoor nooit winstgevend zijn. Ze werd dan ook stopgezet in 2013.

24.000 liter brandstof extra

Ook nu is het nog de vraag hoeveel zitjes het toestel exact zal tellen. Om zo lang te kunnen vliegen zonder bij te tanken heeft de ULR-versie, die bijna 3.000 kilometer verder kan vliegen dan de gewone A350-900's, een extra opslagcapaciteit van 24.000 liter brandstof. Dat gaat sowieso ten koste van het maximale gewicht aan passagiers en bagage. In de standaardversie heeft het vliegtuig 253 zitjes, maar dat zullen er in de langeafstandsversie meer dan waarschijnlijk minder zijn.

Passagiers zullen in elk geval 20 uur lang kunnen genieten van alle comfort die de nieuwe Airspace-cabineruimte te bieden heeft, belooft de marketingafdeling van Airbus. Door de hoge plafonds, rechte muren, speciale led-verlichting en een verlaagd geluidsniveau moeten passagiers meer het gevoel krijgen dat ze zich in een kamer bevinden dan in een lange ronde buis.