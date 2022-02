2 op 3 Belgen vrezen geen deftig pensioen te krijgen: via deze fiscaal interessante methodes zet je makkelijk geld opzij

Spaargids.be66 procent van de Belgen vreest geen deftig pensioen te zullen ontvangen. De mediaan van alle werknemerspensioenen bedroeg in januari 2020 1.449 euro bruto. Hoeveel dat in de toekomst zal zijn, is onduidelijk. Wie dus na zijn pensionering voldoende financiele armslag wil behouden, bouwt tijdens zijn beroepsloopbaan best een extraatje op. Mogelijkheden zijn er genoeg, en ze krijgen vaak ook fiscale aanmoediging. Spaargids.be zet zeven interessante formules op een rij.

1. Groepsverzekering

Heel wat werkgevers bouwen voor hun personeel een extra pensioenkapitaaltje op. Ze doen daartoe stortingen in een pensioenfonds, waar ze worden belegd in aandelen en obligaties. Bij zijn pensionering ontvangt de werknemer dan het resultaat van die beleggingen.

De werkgever kan ook een contract afsluiten met een verzekeraar. In ruil voor de gestorte premies garandeert die de werknemer op de pensioenleeftijd een kapitaal uit te betalen. Wie werkt via een verzekeraar, heeft de keuze uit twee formules. Via een tak21-contract krijgt de werknemer de garantie van een gewaarborgde opbrengst. De stortingen die nu worden gedaan, moeten minstens 1,75% per jaar opbrengen. Het alternatief is een tak23-contract, waarbij de opbrengst wordt gekoppeld aan de evolutie van de financiële markten. Hierbij geldt geen opbrengstgarantie. Ze is vergelijkbaar met de werking van een pensioenfonds.

Soms kunnen werknemers vragen een deel van hun inkomen in te houden en in de groepsverzekering te storten. Ze worden daartoe zelfs aangemoedigd met een belastingvermindering van 30% van de gestorte bedragen.

Let wel: de opbrengstgarantie kan gekoppeld zijn aan een voldoende lange indiensttreding bij de werkgever.

2. Pensioensparen

Een andere vaak gebruikte formule voor de fiscaalvriendelijke aanleg van een extra pensioenkapitaal is die van het pensioensparen. Stort je een bedrag tussen 1 euro en 990 euro, dan krijg je een belastingvermindering van 30% van de stortingen. Stort je een bedrag tussen 990 euro en 1.270 euro, dan vang je een belastingvermindering van 25% van de gestorte bedragen. Wie 990 euro stort, moet dus 297 euro aan belastingen minder betalen. Wie 1.270 euro stort, krijgt een fiscaal voordeel van 317,50 euro.

Ook hier hebben pensioenspaarders de keuze tussen een tak21- en een tak 23-formule. In het eerste geval hebben ze recht op een gewaarborgde opbrengst die hun maatschappij voorschotelt. In het tweede geval hangt het kapitaal volledig af van de evolutie van de financiële markten. Die kan tot een (veel) hogere opbrengst leiden, maar ook tot een (veel) lagere. Vergelijk hier de opbrengst van pensioenspaarverzekeringen en pensioenspaarfondsen .

3. Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

Zelfstandigen in hoofdberoep en zelfstandigen in bijberoep die voldoende verdienen, kunnen intekenen op een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). Ze mogen tot 8,17% van hun inkomen storten in dit pensioenplan en dat met een maximum van 3.447,62 euro. Dit plafondbedrag bereik je bij een inkomen van 42.198,58 euro. Er is zelfs een mogelijkheid om te kiezen voor een Sociaal VAPZ, waardoor je tot 9,40% van het inkomen met een maximum van 3.966,67 euro kan storten. In dit geval is het geld niet enkel bestemd voor een bijkomend pensioenkapitaal, maar ook voor een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid en invaliditeit.

Stortingen voor het (Sociaal) VAPZ mag je van het belastbaar inkomen aftrekken. Wie in de hoogste schijf valt, geniet daarop dus een voordeel van 50%. Bovendien zullen de toekomstige sociale bijdragen door die aftrekbaarheid ook op een lager bedrag worden berekend, wat een extra voordeel oplevert. Vergelijk de VAPZ-spaarproducten hier.

4. Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers

Werknemers die geen of slechts een beperkt aanvullend pensioen opbouwen via een groepsverzekering of pensioenfonds, kunnen opteren om te sparen voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW). Hierbij laten ze hun werkgever een deel van hun loon storten in een contract bij een verzekeraar die ze zelf kiezen. Jaarlijks mogen werknemers zo 1.670 euro of 3% van het brutoloon van twee jaar voordien laten opzijzetten. Stortingen voor het VAPW leveren de werknemer een belastingvermindering van 30% van de gestorte bedragen op. Net als bij veel andere formules heb je ook hier de keuze tussen een tak21- en een tak23-formule.

5. Individuele Pensioentoezegging

Bij een Individuele Pensioentoezegging (IPT) sluit een bedrijf een pensioencontract bij een verzekeraar ten voordele van zijn bedrijfsleider of werknemers. Het mag er de kosten fiscaal voor aftrekken. Het moet daarbij wel in orde zijn met de zogenaamde 80%-regel. Die bepaalt dat een pensioen in totaal niet hoger mag zijn dan 80% van het laatste loon. Meer weten over deze fiscaal interessante formule? Hier vind je een aantal aanbiedingen voor IPT.

6. Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen

De Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen of POZ biedt zelfstandigen zonder vennootschap de mogelijkheid om een aanvullend pensioen op te bouwen bovenop het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ). De stortingen voor een POZ leveren een belastingbesparing op van 30% van de gestorte bedragen. Ook deze formule moet in orde zijn met de 80%-regel: het pensioen mag dus niet hoger zijn dan 80% van het laatste loon. Je verder verdiepen in de cijfers rond deze spaarformule? Ontdek hier concrete aanbiedingen voor POZ.

7. Langetermijnsparen

Nog een mogelijkheid om een fiscaal voordeel te genieten voor het opbouwen van een extra pensioenkapitaal is die van het langetermijnsparen. Hiervoor kan je dit jaar, afhankelijk van je inkomen, tot 2.350 euro storten. Dit maximumbedrag bereik je vanaf een netto belastbaar inkomen van 36.227 euro. De belastingvermindering bedraagt ook hier 30% van de gestorte bedragen. Wie het maximum opzijzet, geniet zo van een belastingvermindering van 705 euro. Wie een lager inkomen heeft of minder spaart, vangt een kleiner fiscaal voordeel.

Let wel: in die korf van 2.350 euro moet soms ook de aftrek van een woonlening worden meegeteld. Wie nog een dergelijk krediet heeft lopen, zal dus geen of maar weinig extra fiscaal voordeel halen uit het langetermijnsparen. Daarom luidt het advies vaak om te wachten met langetermijnsparen tot de woonlening is afbetaald. Is deze formule interessant voor jou? Hier kan je aanbiedingen voor langetermijnsparen vergelijken

