19-jarige politicus blijkt voor 22 miljoen euro cryptomunten te bezitten

Rostislav Solod is de zoon van Yuri Solod en Natalia Korolevska, twee nationale parlementsleden in Oekraïne. De jongeman ging dit najaar de politiek in, net nadat hij van de middelbare school kwam. In zijn verplichte eigendomsverklaring, die deel uitmaakt van een anti-corruptieprocedure, gaf hij aan dat hij 185.000 Monero (XMR) bezit. Dat is omgerekend meer dan 22,5 miljoen euro. Voor hij politicus werd, was hij volgens Oekraïense media een tijdje werkloos.