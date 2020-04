18% van de Belgen kan niets meer sparen en 9% moet zijn spaargeld aanspreken CORONA & UW GELD Aangeboden door KBC

08 april 2020

Veel mensen zitten noodgedwongen aan hun spaarcenten, dat is een feit voor bijna 1 op de 10 Belgen. Zo blijkt uit de enquête die KBC, HLN en VTM Nieuws lieten uitvoeren. Dirk Ector, Directeur Ondernemers bij KBC, beantwoordt hier de meestgestelde vragen over pensioensparen.

Ik spaar al 10 jaar lang meer dan 100 euro per jaar voor mijn pensioen en de rente is bijna dagelijks nog aan het zakken. Welke mogelijkheden zijn er voor een hoger rendement?

Als je aan pensioensparen doet en nog ver van je pensioenleeftijd verwijderd bent, is het eindresultaat moeilijk in te schatten. Belangrijk is dat je zelf kunt bepalen wanneer én hoeveel je stort, in functie van je (jaarlijkse) spaarcapaciteit. Er is namelijk geen enkele verplichting om jaarlijks te storten. Het rendement van pensioensparen wordt niet zozeer bepaald door de (lage) rente, maar wel door de ontwikkelingen op de financiële markten. Als het daar wat minder gaat, zoals nu, kan het interessant zijn om bij te storten (tegen lagere koersen). De geschiedenis heeft immers al vaak bewezen dat het op lange termijn wel goedkomt.

Wat is de impact van de coronacrisis op pensioenfondsen? Is die nu al merkbaar?

Pensioenspaarfondsen zijn niet immuun voor de coronacrisis. Dat geldt evengoed voor andere (collectieve én individuele) beleggingen in aandelen en/of obligaties. Het eerste kwartaal van 2020 leden ook die fondsen aanzienlijke verliezen. Gelukkig hoeft dat geen eindpunt te zijn. Pensioensparen is per definitie voor de lange termijn en eerdere beursdips werden binnen een redelijke termijn goedgemaakt. Volgens ons blijf je in deze omstandigheden beter storten, dan koop je bij tegen lagere koersen.

Is het verstandig als ik (57 jaar) dit jaar meer geld stort in mijn pensioenfonds? Verschilt het advies als ik jonger of ouder zou zijn?

Ons antwoord hangt af van je persoonlijke spaargedrag én de keuze die je gemaakt hebt. Sinds enige tijd kun je kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen. Voor 2020 bedragen die 990 euro en 1.270 euro. Als je in de voorafgaande jaren altijd een van beide maximumbedragen hebt gestort, is er geen probleem. Praktisch gezien kun je dan bijvoorbeeld in 2020 het absolute maximumbedrag van 1.270 euro storten. Je moet de keuze voor het hogere fiscale maximumbedrag wel expliciet aan je bankier bevestigen.

Het is anders als je de afgelopen jaren bijvoorbeeld 50 euro per maand (= 600 euro op jaarbasis) stortte. Als je nu ineens beslist om meer te storten, beschouwt de fiscus dat als een verhoging en een nieuw contract. Je moet dan op je 67ste eindbelasting betalen, wat minder voordelig is. In dat geval stort je dus beter niet bij.

Wat kunnen de financiële gevolgen zijn van de coronacrisis als ik al 40 jaar aan pensioensparen doe?

Het is heel moeilijk om daarover een algemene uitspraak te doen. Positief is wel dat er bij sparen met een pensioenspaarfonds geen enkele verplichting is om op 65 jaar (of bij je pensionering) uit te stappen. Je kunt de pensioenspaarpot laten staan en een beter moment afwachten om (gedeeltelijk) uit te stappen. Natuurlijk zijn de huidige omstandigheden niet ideaal, hoewel de financiële markten zich lijken te herpakken. De pensioenspaarders van het eerste uur (gestart in 1987) kunnen ondanks de huidige beursdip een mooie opbrengst bijschrijven. Onze conclusie is dat pensioensparen een mooi langetermijnverhaal blijft.

