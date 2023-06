18 euro voor Netflix, 10 euro voor Spotify ...Zo kan je besparen op je vaste abonnementen

Van HelloFresh tot Foodbag: welke maaltijd­box is zijn geld waard? 6 grote leveran­ciers vergeleken: “Voor 24 euro goedkoper kan je veel beter vinden”

Is één van je goede voornemens om in het nieuwe jaar vaker zelf te koken, maar geraak je niet altijd in de winkel? Onze culinair journaliste testte de zes grootste leveranciers van maaltijdboxen in ons land uit om je op weg te helpen. Kan je de gerechten écht zo snel maken als er in het recept staat? En zijn alle boxen hun geld waard? “In minder dan 30 minuten heb ik hier een maaltijd, zonder al te veel geknoei of een berg afwas nadien.” Welke is de lekkerste en welke de goedkoopste?