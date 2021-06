17 luxewagens in beslag genomen bij onderzoek naar fraude met cryptomunt Vitae

“Ik ben rijk, maar ik kan niet aan mijn geld”: experts waarschu­wen voor oplichting met bitcoins

19 april Niet alleen jongeren liggen in het vizier van oplichters die je met grote bitcoinwinsten willen verleiden, de slachtoffers bevinden zich in alle lagen van de bevolking. Hoe onderscheid je betrouwbare cryptomuntinfo van pure oplichting? “Soms krijg je zelfs wat ‘winst’ uitgekeerd, waardoor je in de verleiding komt om nog wat meer geld te beleggen”, waarschuwt expert Thomas Spaas. Hij vertelt hoe ze te werk gaan, en Gwen Busseniers, die cryptoschool.be runt, legt uit hoe je niet in de val trapt.