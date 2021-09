150.000 Belgen doen aan autodelen: wanneer is dat goedkoper? En hoe ben je correct verzekerd?

De deeleconomie wint steeds meer aan populariteit, ook autodelen zit in de lift. Begin dit jaar telde ons land 150.000 autodelers. Wanneer is het voordeliger om gebruik te maken van een deelauto dan een eigen auto te kopen? Of kan je je eigen auto ook delen met anderen? En moet je dan je verzekeraar verwittigen? Independer.be geeft het antwoord.

Autodelen kan je op verschillende manieren. Zo kan je als particulier, bijvoorbeeld onder buurtbewoners, een auto en de bijkomende kosten delen. Je kan je ook op een online platform inschrijven waarop eigenaars hun wagen registreren: het particulier autodelen aan marktprijs, een soort AirBnB maar dan met auto’s. Daarnaast bestaan er ook autodelers met een eigen vloot. Zo zijn er in België een twaalftal actief, zoals Cambio en Poppy. Enerzijds zijn er systemen waar de gebruiker de auto terugbrengt naar de plek waar hij hem heeft opgehaald, het roundtrip autodelen. Andere aanbieders laten toe dat de deelauto mag worden achtergelaten op een andere plek dan waar je vertrokken bent, het free floating autodelen.

Sterke groei

Parkeerplaatsen in steden zijn erg schaars en bijgevolg heel duur om te huren of kopen, vier op de vijf autodelers wonen dan ook in een stad. Dat blijkt uit het laatste jaarrapport van autodelen.net. In januari van dit jaar telde België ongeveer 150.000 autodelers en 4.000 gedeelde wagens. Bijna één op de vier deelauto’s is elektrisch. Vooral het free floating-segment kende een forse groei van maar liefst 146% ten opzichte van een jaar eerder. Deelauto’s worden vooral gebruikt voor kortere afstanden, de gemiddelde afstand bedraagt 13,2 km met een gemiddelde ritduur van zo’n 47 minuten.

Zorgeloos rijden

Alvorens je eigen auto van de hand te doen, moet je weten of autodelen voor jou ook werkelijk iets oplevert. Je geeft immers een stuk comfort op. Over je eigen auto beschik je wanneer je maar wil, terwijl autodelen wat meer planning vraagt. Algemeen wordt aangenomen dat autodelen voordelig kan zijn als je minder dan 10.000 km per jaar rijdt.

Je eigen auto delen?

Je kent het wel, dochterlief vraagt of ze je auto mag lenen om te gaan shoppen met vriendinnen. Ook je buurman maakt af en toe gebruik van jouw wagen. Als je kinderen met jouw auto rijden, moet je dit melden aan je verzekeraar. Ze zijn dan occasionele bestuurders en bouwen op die manier rijervaring op die ze kunnen meenemen wanneer ze een eigen verzekering afsluiten. De schadevrije jaren zorgen dan voor een goedkopere premie voor hun eigen verzekering. Als je buurman maar heel af en toe met je auto rijdt, moet je dit niet melden aan de verzekeraar. Met af en toe bedoelen verzekeraars minder dan drie keer per maand. Rijdt je buurman elke week met jouw auto naar de supermarkt, dan moet je hem ook in je polis laten opnemen. Veroorzaakt hij een ongeval met jouw wagen, dan zal je bonus malus, en dus ook je premie, stijgen. Als eigenaar kan je je auto delen aan marktprijs via een online platform.

Eigentijdse verzekering

In het autodelen ligt meteen een uitdaging voor de verzekeringssector. Nu kiest de eigenaar van de auto de verzekering, de huurder van de auto heeft hierin geen inspraak. Wellicht zal daar in de toekomst een andere manier van verzekeren voor komen. Niet langer de auto verzekeren, maar de persoon die ermee rijdt kan een oplossing bieden. Elke persoon die gebruikmaakt van een gedeelde auto zou dan minimum een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid (BA) afsluiten met een premie gebaseerd op zijn eigen schadeverleden en het aantal gereden kilometers. Hij is dan altijd verzekerd wanneer hij met een deelauto rijdt, voor de volledige duur van de reservatie, en hij heeft zo ook meer keuzevrijheid. Hij kan opteren om de BA-verzekering uit te breiden met een omnium, rechtsbijstandsverzekering en andere aanvullende verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een bestuurdersverzekering. Een aangepaste regelgeving is dus nodig, maar die staat nog in zijn kinderschoenen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lees ook