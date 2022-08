15 procent minder hypotheekaanvragen dan met vorig jaar: koop je nu een woning of wacht je beter af?

Spaargids.beEen woning kopen: wanneer doe je dat het best? Nu, in volle inflatiehausse en met een stijgende rente? Of later als de situatie weer is genormaliseerd? Een dilemma, want wanneer zullen de tijden weer ‘normaal’ zijn? Spaargids.be vroeg het aan John Romain, oprichter van financieel adviesbureau Immotheker finotheker.

“Als je kooprijp bent, dan koop je gewoon”, is de mening van John Romain, oprichter van het financieel adviesbureau Immotheker Finotheker. De inflatie stijgt sneller dan de hypotheekrente, waardoor de stijging van de hypotheekrente voor het eerst sinds lange tijd relatief vertraagt.

Onzekerheid in de markt

Maar zakken zal de hypotheekrente de komende periode ook niet doen volgens Romain: “Behalve de torenhoge inflatie zijn er ook geopolitieke spanningen. Het is koffiedik kijken waar we naartoe gaan. Dat vreet in elk geval aan de winstmarges van de banken. Daarom springen ze heel voorzichtig om met hun tarieven.” Meer geopolitieke stabiliteit kan de hypothecaire rente mogelijk laten dalen. John Romain: “Maar de rente kan evengoed ook stijgen, bijvoorbeeld om onze euro te vrijwaren om de inflatie te beteugelen.”

Sinds augustus is het aantal hypotheekaanvragen in elk geval fors gedaald in vergelijking met vorig jaar. “Van januari tot mei noteerden we 15 procent minder aanvragen te opzichte van 2021. Daarna zakte dat nog verder door. Dat terwijl de leenbedragen haast niet meer stijgen.”

Tip: Geen idee hoeveel je kan lenen? Simuleer hier zelf je afbetaling.

EPC-label

John Romain raadt potentiële kopers aan het EPC-label van de woning die ze op het oog hebben goed te checken. Dat Energieprestatiecertificaat geeft een overzicht van de energiezuinigheid van de woning. Het is vooral oppassen voor huizen met een E- of F-label. “49 procent van de woningen vallen in die categorie. Kopers van zo’n woning moeten beseffen dat ze hun aangekochte woning binnen de vijf jaar na aankoop grondig energetisch moeten laten renoveren tot minimaal EPC-label D. Dat zal de koper minstens 50.000 euro kosten. En omdat vooral mensen met lagere inkomens of de lagere middenklasse huizen met een E- of F-label kopen, kunnen zij in de problemen komen. Zullen zij dat kunnen betalen? Ze zitten al met een vrij hoge lasten/inkomstenverhouding. Voor wie in september of oktober een compromis onderschrijft, is het heel belangrijk dat hij of zij daarvan op de hoogte is.”

De doelstelling is dat tegen 2050 elke woning energiezuinig is gemaakt. Dat betekent voor elke Vlaamse woning EPC-label A. “Ik vermoed dat het eerder B of C zal zijn”, aldus John Romain. “Overal label A is onhaalbaar. De lagere middenklasse kan dat simpelweg niet betalen.”

Tip: Vanaf 1 september kan je gratis 60.000 euro lenen wanneer je renoveert. Lees er hier meer over.

Droomhuis

Ook Filip Dewaele, gedelegeerd bestuurder van de Dewaele Vastgoedgroep, vindt dat nu een huis kopen de juiste keuze is. “Het is heel moeilijk te voorspellen wanneer de tijden weer beter zullen worden. Maar als je echt jouw droomwoning hebt gevonden en je kan die met een lening betalen, dan zou ik niet wachten. In de dertig jaar dat ik in de branche zit, heb ik al meermaals meegemaakt dat mensen het zich hebben beklaagd dat ze gewacht hebben om hun ideale woning te kopen. Zo goed als altijd omdat ze dachten dat er zich een betere opportuniteit zou voordoen.”

“Trouwens, wanneer de hypotheekrente stijgt, dan dalen de prijzen op de woningmarkt. Of ze stijgen ten minste toch minder snel. En omgekeerd ook: als de intresten dalen, dan stijgen de prijzen. Maar nu de inflatie zo hoog is, denk ik niet dat de prijzen snel zullen dalen. Daarom: heb je jouw droomhuis gevonden, krijg je een woonkrediet bij de bank en heb je werkzekerheid, dan is er geen reden om te wachten.”

