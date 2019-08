15.000 Belgen verdienden samen 30,5 miljoen euro met onbelast bijklussen RL

11 augustus 2019

05u00

Bron: Belga 1 Geld In één jaar tijd hebben meer dan 15.000 Belgen 30,5 miljoen euro verdiend met onbelast bijklussen. Dat gaat van het geven van sport- en bijlessen tot kleine onderhoudswerken aan gebouwen, zo schrijft De Zondag.

Sinds 15 juli 2018 kunnen werknemers die minstens vier vijfde werken, zelfstandigen in hoofdberoep en gepensioneerden tot 6.000 euro per jaar onbelast bijverdienen. Ze moeten die prestaties ingeven via de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).

Bijna zeventig procent van de activiteiten zijn sportinitiaties en sportactiviteiten bij clubs. Ook populair zijn hulp bij administratief beheer, gidsen cultureel erfgoed en natuur, hulp voor zorgbehoevende personen en kleine onderhoudswerkzaamheden.



Confederatie Bouw trekt nogmaals aan de alarmbel en spreekt van oneerlijke concurrentie. Het voorbije jaar deden 337 personen kleine onderhoudswerkzaamheden - bijvoorbeeld een lamp vervangen, kleine herstellingen of verfwerken - goed voor 523.042 euro. Dat lijkt een peulschil van de totale 30,5 miljoen euro. "Hoewel dat aantal nog niet enorm hoog is, begint het nu al problematisch te worden voor veel bouwbedrijven", zegt Robert de Mûelenaere, gedelegeerd bestuurder van de Confederatie Bouw. Hij wil dat de nieuwe maatregel wordt aangepast.

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) ziet geen probleem. "De nieuwe regeling is niet zo verontrustend zoals sommigen beweren", zegt ze. "Zeker als je kijkt naar de werkelijk uitgevoerde klussen, is het goed voor onze samenleving dat deze activiteiten nu via een eenvoudig vergoedingssysteem kunnen verlopen. Het gaat om zaken waarvoor je op de vrije markt niemand vindt.”