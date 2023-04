12.000 gezinnen kregen ‘betaalpauze’ voor woonlening, maar die regeling is voorbij: wat doe je als je je lening niet kan afbetalen?

“Een buitenver­blijf? Dat betekent alleen meer zorgen én afstofwerk”: zo gaat komiek Walter Baele (58) om met zijn centen

Walter Baele ken je als één van de tenoren van het succesprogramma ‘Tegen de Sterren op’, waarin hij op meesterlijke wijze typetjes als prins/koning Filip en Elio Di Rupo vertolkte. Maar ook als ‘Rosa’, buurman Marcel De Neudt in ‘De familie Backeljau’, en als Eugène Van Leemhuyzen in ‘Samson & Gert’ heeft hij een onuitwisbare indruk nagelaten. Is de 58-jarige komiek ook op financieel vlak een kameleon? “De bank heeft me eens geadviseerd om geld te beleggen, maar dat doe ik nooit meer.”