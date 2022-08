112 euro per jaar voor mobiele airco, maar vast systeem is zuiniger: dit betaal je aan energie voor een koel huis in de zomer

Wie het binnen koel wil houden, kan kiezen voor een vaste of mobiele airco. Een mobiele airco is het makkelijkste te installeren: je moet het toestel gewoon inpluggen in het stopcontact. Het koelt de lucht die in de ruimte aanwezig is en voert de warmte vervolgens af via een afvoerslang. Helaas brengt dit systeem ook het nodige geluid voort.



Een vaste airco is dan minder lawaaierig, maar moet je laten installeren door een professional. Het bestaat uit een buitenunit die de lucht koelt en een binnenunit die de gekoelde lucht door de woning laat circuleren.

Kosten van een mobiele airco

Een mobiele airco kost enkele honderden euro’s. Een populair basismodel heeft een vermogen van ongeveer 900 Watt, maar er zijn ook toestellen die tot een vermogen van 1.200 Watt gaan.

Een airco gebruik je doorgaans zo’n 8 uur per dag gedurende 40 dagen op een jaar. Voor een mobiele airco met een vermogen van 900 watt komt dat neer op zo’n 288 kilowattuur (kWh). Rekening houdend met de actuele energieprijzen betaal je dan op jaarbasis zo’n 112 euro. De meeste recente cijfers van de federale energieregulator CREG vormen hiervoor het uitgangspunt, met een prijs van 38,89 eurocent per kilowattuur in juni.

Kosten van een vaste airco

Vaste airco’s zijn een pak duurder, je betaalt zeker 1.500 tot 5.500 euro. Ze bieden wél een hoger koelvermogen en hebben doorgaans ook een hoger rendement. Volgens Test Aankoop is een vast toestel meestal dubbel zo efficiënt en dus veel energiezuiniger, waardoor je het verbruik en de bijhorende kosten door twee mag delen.

Alternatieven

Een airco, vast of mobiel, is lang niet de enige manier om je huis koel te houden tijdens warme dagen. Zo bieden warmtepompen ook een aantrekkelijk en duurzaam alternatief, dat je bovendien het hele jaar door kan gebruiken, ook om je huis te verwarmen. Wie op zoek is naar een goedkoper alternatief dan een airco of warmtepomp, kan zijn eigen airco maken door een bevroren fles water voor een ventilator te plaatsen.

De meest voor de hand liggende oplossing om je huis koel te houden, is door de zon buiten te houden en ’s nachts ramen en deuren aan beide kanten van de woning open te zetten. Zo laat je frissere nachtlucht door je woning circuleren. Ook een goede isolatie van je woning heeft een hoge impact.

Een andere optie waar je in kan investeren, is zonwerend glas. Hierdoor loopt de binnentemperatuur minder snel op wanneer de zon op het raam valt. Een onzichtbare coating op het glas houdt twee keer zoveel warmte tegen als gewoon dubbel glas. Maar er zijn ook natuurlijke en goedkopere methodes, zoals het planten van bomen die voor schaduw zorgen op strategische plaatsen. Ook planten tegen je de gevel of op een plat dak hebben hun effect.

