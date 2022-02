11 jaar geleden was bitcoin 1 dollar waard: dit is hoe de cryptomunt uitgroeide tot wat ze vandaag is

GeldDeze week elf jaar geleden, op 9 februari om precies te zijn, was bitcoin voor het eerst 1 dollar (0,87 euro) waard. Wie toen 1 bitcoin kocht en die voor altijd had bijgehouden, zou vandaag nog steeds 1 bitcoin hebben. Die zou dan wel 45.500 dollar (bijna 40.000 euro) waard zijn. Experts zijn het er nog steeds niet over eens of het gaat om de grootste zeepbel aller tijden, dan wel de toekomst van ons geld. Dit is hoe de digitale munt uitgroeide tot wat ze nu is.

Het was dus in 2011 dat bitcoin voor het eerst 1 dollar waard was. Toen bestond de cryptomunt al meer dan twee jaar. Al op 31 oktober 2008, te midden van de wereldwijde financiële crisis, kondigde een zekere Satoshi Nakamoto in zijn Bitcoin-witboek zijn voornemen aan om een virtuele munt te creëren. Op 3 januari 2009 werd de allereerste Bitcoinblok - het ‘Genesis Block’ - ‘gemijnd’.

In dat eerste blok of stukje computercode zat de tekst ‘The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks’ verwerkt. Satoshi Nakamoto verwijst ermee naar het wereldwijde financiële systeem, de nauwe verbondenheid tussen monetair beleid en politiek en de centrale banken als controlerende machthebbers die geld kunnen bijdrukken, inflatie kunnen creëren of het rentebeleid in handen kunnen houden. Bitcoin moest daarop een reactie zijn, een betaalsysteem waarin gebruikers van persoon tot persoon transacties kunnen overboeken, zonder tussenkomst van een centrale instantie.

De voorpagina van The Times van 3 januari 2009. De tekst is een verwijzing naar de reden waarom bitcoin in het leven is geroepen.

In die beginjaren waren er dan ook maar twee manieren om aan bitcoin te komen: ofwel moest je die ‘minen’, ofwel kwam je eraan via peer-to-peer uitwisseling met andere gebruikers. Die uitwisseling was toen nog niet zonder risico, want er was onderling vertrouwen voor nodig.

De waarde van bitcoin lag in 2010 amper iets boven nul. Alleen een cryptografen en een paar computernerds hadden er interesse in. In datzelfde jaar ontstond wel de eerste echte platformen waarop je bitcoin kon verhandelen. In Shibuya, een bekend winkeldistrict in de Japanse stad Tokio, werd Mt.Gox uit de grond gestampt.

Pizza’s van 388 miljoen euro

In datzelfde jaar gebeurde ook de eerste aankoop met bitcoin. Softwareprogrammeur Laszlo Hanyecz had met zijn computer 10.000 Bitcoins gedolven. Die waren toen 30 dollar waard en hij kocht er bij een restaurant in Florida twee pizza’s mee. Omgerekend naar de waarde van bitcoin vandaag, betaalde hij voor zijn pizza’s bijna 444 miljoen dollar of 388 miljoen euro.

Pas in 2011 ging de waarde van bitcoin voor het eerst sterk omhoog. Begin januari was de gedecentraliseerde, virtuele munt nog maar 0,25 dollar waard, maar tegen 9 februari steeg die voor het eerst naar 1 dollar.

In de maanden daarna ging het snel. Bitcoin steeg op enkele maanden tijd naar 32 dollar, tot Mt.Gox op 19 juni bekendmaakte dat criminelen honderden accounts hadden gehackt en voor miljoenen dollars aan bitcoins hadden gestolen. In één dag daalde de waarde van bitcoin met 99 procent tot 0,01 dollar.

“Virtuele munt Bitcoin crasht na cyberattack”, klonk het in De Tijd na de crash. “Nefast voor het vertrouwen in de jonge munt”, vertelde een bankier in de financiële krant. Uit de gehackte database bleek dat veel bankiers gebruikmaakten van bitcoin. Hun aandacht was getrokken door de stijle opgang van de munt.

Silk Road groeide uit tot een wereldwijd bekende supermarkt voor illegale drugs. Betalingen gebeurden met bitcoin.

Silk Road

Maar niet alleen bankiers hadden interesse in bitcoin. Ook voor criminelen en druggebruikers bleek de munt handig. Zo zorgde ook ‘Silk Road’ mee voor de doorbraak. Silk Road ging online in februari 2011. Het was een online zwarte markt op het dark web. Betalingen gebeurden er voornamelijk met bitcoin.

Silk Road groeide uit tot een wereldwijd bekende supermarkt voor illegale drugs. Het zorgde er mee voor de bitcoin wereldwijd bekendraakte. In 2013 haalde de Amerikaanse politiedienst FBI de website offline. Ross William Ulbricht, onder de naam ‘Dread Pirate Roberts’ het brein achter de website, werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Nadien ontstonden wel gelijkaardige marktplaatsen, naar het model van Silk Road.

In de bitcoincommunity geniet de oprichter van Silk Road desondanks nog veel respect als pionier. Zo kreeg hij in 2021 vanuit de gevangenis de kans om te spreken op de grootste bitcoinconferentie ter wereld in Miami.

Satoshi verdwijnt

Satoshi Nakamoto, de mysterieuze uitvinder van bitcoin, was intussen al van het toneel verdwenen. Op 23 april 2011 liet hij voor het laatst iets van zich horen. Hij kondigde aan zich niet meer met Bitcoin te zullen bezighouden. Tot op vandaag is de identiteit van de bitcoin-uitvinder onbekend.

Mt. Gox, een van de eerste handelsplatformen, werd pas echt berucht in 2014. De beurs, die tegen die tijd zowat 70 procent van alle bitcointransacties ter wereld verwerkte, werd dat jaar gehackt. Mt. Gox moest toegeven dat 850.000 bitcoins op mysterieuze wijze verdwenen en sloot de deuren. De gestolen bitcoins hadden op dat ogenblik een waarde van ongeveer 350 miljoen dollar.

De hack van Mt. Gox zorgde voor enorme koersschommelingen. Bitcoin was nu eens 150 dollar waard, even later 300 dollar, om vervolgens weer pijlsnel te zakken naar 150 dollar.

Kolin Burges, een van de gedupeerden bij de hack van Mt. Gox. "300.000 pond van mij is verdwenen", vertelde hij op BBC.

In de jaren nadien herstelde de koers zich langzaam, en geleidelijk steeg de waarde van bitcoin. Begin 2017 was de munt zo'n 900 dollar waard. Dat jaar ontplofte de koers van bitcoin echter met meer dan 2000 procent. Op dinsdag 5 december 2017 brak de Bitcoin voor het eerst door de magische 10.000 euro grens heen. Tegen het einde van die maand was de munt al bijna 20.000 dollar waard.

Bitcoin-familie

Tegelijk met die sterke stijging van bitcoin, maakte de wereld kennis met ‘bitcoinmiljonairs’. De Nederlander Didi Taihuttu verkocht zijn hele hebben en houden in september 2017. Hij stopte al het geld in bitcoin. In drie maanden tijd werd de bitcoin zes keer zoveel waard. Begin 2018 verloor bitcoin echter alweer tot 80 procent van zijn waarde. “Een emotionele achtbaan”, aldus Didi.

In 2019 leefde de cryptomunt opnieuw op. De waarde steeg van 3700 dollar in het begin van het jaar, naar bijna 12.000 in de zomer en fluctueerde tussen 7.000 en 10.000 dollar tot aan het begin van de uitbraak van het coronavirus. Begin maart 2020 volgde een dieptepunt rond de 5.000 dollar.

Institutionele beleggers

Wat daarna volgde, was ongezien. De koers bleef gedurende een heel jaar stijgen. Jonge investeerders die thuis zaten door de coronacrisis bleken open te staan voor risicovolle investeringen. Betaalplatform Paypal kondigde aan betalingen in bitcoin mogelijk te maken. Financiële instellingen en fondsen, ook wel institutionele beleggers genoemd, kregen steeds meer interesse in de munt.

Bitcoin werd door experten voor het eerst omschreven als ‘Het goud van de 21ste eeuw’. De cryptomunt werd meer en meer gezien als een digitaal oppotmiddel, dat net als goud niet oneindig bijgemaakt kan worden en moet dienen als bescherming tegen inflatie.

21 miljoen

Satoshi Nakamoto heeft in de broncode van bitcoin immers een limiet voorzien van 21 miljoen bitcoins. Nakamoto wou dat de voorraad schaars en exclusief was, en zou blijven. Een duidelijk verschil met centrale banken, die zo veel geld kunnen bijdrukken als ze maar willen. Dat deden ze de voorbije jaren om de inflatie de hoogte in te jagen. Beleggers zagen in bitcoin een middel om zich tegen inflatie te beschermen.

In het voorjaar van 2021 bleef bitcoin duwtjes in de rug krijgen. Volgens zakenbank JP Morgan kon bitcoin stijgen tot boven 146.000 dollar. Andere bankiers voorspelden koersen van 318.000 dollar en zelfs 600.000 dollar.

Nadat techmiljardair Elon Musk bekendmaakte dat zijn bedrijf Tesla zelf investeerde in bitcoin en bovendien ook bitcoins zou aanvaarden als betaalmiddel, steeg de koers naar nieuwe records. Op 16 februari 2021 ging de munt doorheen de historische kaap van 50.000 dollar en midden april was ze zelfs meer dan 64.000 euro waard.

Crash in voorjaar 2021

Wie op dat moment besliste om bitcoins te kopen, zag de koers vervolgens wel sterk naar beneden duiken. Dat kwam onder meer na een waarschuwing van de Chinese centrale bank dat cryptomunten geen echt geld zijn, waarmee je kan betalen. In de maanden nadien zakte de waarde met ongeveer 50 procent.

De koersevolutie van bitcoin de voorbije vijf jaar.

Niet alleen China maakt zich zorgen over de evolutie van bitcoin. Ook de Verenigde Staten wil meer toezicht op cryptomunten, en in Europa waarschuwt de waakhond beleggers ervoor dat ze al hun geld kunnen verliezen. Daartegenover staan Zuid-Amerikaanse landen, met op kop El Salvador, het eerste land ter wereld dat in september 2021 van bitcoin een wettig betaalmiddel maakte.

Standbeeld voor Satoshi

Tien dagen later werd in Hongarije een standbeeld onthuld voor bitcoin-oprichter Satoshi Nakamoto. Omdat Satoshi’s ware identiteit niet bekend is, gaat het om een spiegelend bronzen beeld van een figuur met een kap. “Het basisconcept van bitcoin is dat het van iedereen is, van alle mensen op het internet, dus dat we allemaal een beetje Satoshi zijn”, zeggen de makers van het beeld.

Het standbeeld ter ere van Satoshi Nakamoto in Boedapest (Hongarije).

In de tweede helft van 2021 verdubbelde bitcoin opnieuw in waarde. In november steeg de munt naar een voorlopige recordhoogte van zo’n 69.000 dollar, of ongeveer 60.000 euro. Daarna ging het opnieuw hard naar beneden, tot ze in januari zelfs weer even onder 30.000 dollar zakte. Maar niet getreurd, want volgens Wall Street-icoon Cathie Wood kan bitcoin tegen 2030 stijgen tot meer dan 1 miljoen dollar.

Experten zijn het er intussen nog altijd niet over eens waar het met bitcoin naartoe zal gaan. Believers zien de cryptomunt als de toekomst van het wereldwijde betalingssysteem. Volgens anderen is er een nooit geziene zeepbel in de maak. Zij denken dat die uiteen zal spatten en dat zal blijken dat bitcoin 0 euro waard is.

In het zog van de grootste cryptomunt ontstonden de laatste jaren nog een heleboel andere cryptomunten. De grootste daarvan is het blockchainnetwerk Ethereum met de cryptomunt Ether, uitgevonden door de Candees-Russische computerprogrammeur Vitalik Buterin. De laatste jaren kregen ook meme-coins of grapmunten als Dogecoin en Shiba Inu veel aandacht na spectaculaire koerssprongen.

