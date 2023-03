100.000 Belgen rijden rond zonder autoverzekering: dit riskeren ze

Hoe wordt vastgoed gewaar­deerd voor de erfbelas­ting? “Als je een te lage waarde aangeeft, kan er een boete volgen”

“Hoeveel moet ik betalen?” Dat is wellicht het eerste wat je je afvraagt wanneer je verneemt dat je als erfgenaam erfbelasting bent verschuldigd. Het antwoord hangt af van wat je precies erft en vooral, de waarde van de erfenis. Je moet die waarde in principe zelf melden. Maar dat is niet altijd zo gemakkelijk. Zeker bij vastgoed. Onze geldexperte Ayfer Aydogan, advocate aan de balie van Antwerpen, legt uit hoe je de waardering na een overlijden aanpakt.