10 tips om je beleggingen te beschermen: “Een zware beurscrash is doorgaans wat milder voor aandelen van bedrijven die niet zo’n hoog risico inhouden”

Almaar meer taken worden overgenomen door robots. Waarom zouden die dan ook niet kunnen beleggen? Men spreekt dan over ‘bots’ die automatisch koop- en verkooporders uitvoeren in alle financiële instrumenten, van aandelen tot bitcoin. Zijn die bots een goed idee? We vragen het aan onze geldexpert Pascal Paepen die de voordelen afweegt tegenover de nadelen. “Een model dat alle andere beleggingssystemen verslaat? Dat is de natte droom van elke belegger, maar zoiets zal nooit bestaan.”

5 maart