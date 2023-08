10 producten vergeleken: waarom betaal je voor hetzelfde medicijn een stuk minder in de online apotheek dan in de fysieke?

Prijs van bouwgrond blijft in Vlaanderen verrassend fors stijgen: “Het type koper verandert, en dat heeft mogelijk effect”

In tegenstelling tot bij woningen blijven de prijzen van bouwgronden in Vlaanderen wel sterk stijgen. Voor een bouwgrond werd in de eerste zes maanden van dit jaar 429 euro per vierkante meter betaald. Dat is 13,2 procent meer dan in dezelfde periode in 2022. Wat verklaart die forse toename? En is bouwgrond dan een interessante belegging? We vroegen aan Bart Van Opstal van Notaris.be hoe dat komt en wat hij van de vastgoedmarkt verwacht: “Let op als je bouwgrond binnen de 5 jaar opnieuw verkoopt, er kan je een onaangename verrassing wachten.”