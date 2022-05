“10 m2 extra bewoonbare oppervlakte doet de prijs stijgen met 2,4 procent”: nieuw onderzoek toont aan wat de vraagprijs van een woning het meest beïnvloedt

Parkeerplaats, badkamer of tuin? Wat zijn de kenmerken die de waarde van je huis bepalen? Belfius Strategic Research bekeek de data van de Belgische immo-website Immovlan over de periode 2016 tot 2022, en vergeleek wat verkopers invullen om hun huis in de kijker te zetten. Onze geldexpert Véronique Goossens , hoofdeconoom bij Belfius, geeft een overzicht van de elementen die de vraagprijs van een woning het meest beïnvloeden.

Huizen

Een eerste opmerkelijke vaststelling is dat vooral het aantal binnenparkeerplaatsen in een woning een belangrijke drijfveer is voor de bepaling van de vraagprijs van een huis. Bij elke afgesloten parkeerplaats wordt de woning gemiddeld 11,8 procent duurder. Het aantal badkamers volgt op nauwe afstand. Een tweede badkamer is goed voor een 11,64 procent hogere prijs.

Tijdens de coronacrisis waren huizen met een tuin duidelijk in trek. Toch stellen we geen significante impact vast op de huizenprijs bij de aanwezigheid van een buitenruimte. Maar de bewoonbare oppervlakte en de totale grondoppervlakte zijn wel van belang. Zo doet 10 vierkante meter extra bewoonbare oppervlakte de prijs stijgen met 2,4 procent.

Maar de energieconsumptie kan een nog grotere invloed hebben op de vraagprijs van een woning. Het prijseffect is logischerwijze groter naarmate het verschil tussen de slechtst presterende woning en de best presterende woning groot is. Zo is er een prijsverschil van 14,58 procent tussen twee identieke woningen waarvan de ene een EPC-waarde F heeft en de andere een EPC-waarde D. Dat verschil loopt op tot 30 procent bij vergelijkbare woningen met een EPC-prestatie van B of hoger.

Appartementen

Bij appartementen is vooral de aanwezigheid van een terras een kenmerk dat de prijs opdrijft, namelijk met gemiddeld 17,45 procent. Een tweede badkamer doet de prijs ook hier toenemen, in dit geval met 11,19 procent. Een binnenparkeerplaats is goed voor een 8,46 procent hogere prijs.

Ook bij de appartementen is de energetische waarde van belang. Wanneer een appartement 100 kwH per vierkante meter per jaar méér verbruikt dan een ander vergelijkbaar appartement, dan zakt de vraagprijs met 8 procent. Vergelijkbare appartementen waarbij het ene een EPC-waarde heeft van C en het andere een A of B, kennen een prijsverschil van 22 procent. Ten opzichte van de slechtst presterende appartementen is er een verschil van 30 procent.

Invloed van energie wordt groter

We verwachten dat de invloed van het EPC-peil op de prijzen van huizen en appartementen alsmaar groter zal worden. Te meer omdat de regelgeving omtrent de Europese energiedoelstellingen in ons land nog zal worden aangescherpt. Tegelijkertijd wordt het ook almaar duurder om een woning energetisch ingrijpend te renoveren. Dat zal de huizenprijzen van energieverslindende woningen wellicht neerwaarts beïnvloeden.

Wie bouwt of renoveert ondervindt het vandaag al aan den lijve. De bouwkosten die worden weergegeven in de ABEX-index (arbeid én materialen, zie grafiek hieronder) zijn de jongste jaren fors gestegen. Dit jaar alleen al zien we een stijging van 9,2 procent, een klim die hoger is dan de algemene inflatie in België. Historisch gezien stellen we vast dat bouwkosten altijd wat sneller stijgen bij een hogere algemene inflatie. Een prijsdaling zien we niet meteen in de kaarten zitten. Ook voor volgend jaar verwachten we nog een prijsstijging van 6 procent.

De oorzaken zijn bekend. De toevoerproblemen blijven voorlopig aanhouden door de oorlog in Oekraïne en de zware lockdowns in China. Tegelijkertijd is er wereldwijd een sterke vraag naar bouwmaterialen. Tal van de herstelprogramma’s van de overheden zijn gericht op het bouwen van infrastructuur. De economie vergroent, net als het woningbestand. Dat houdt de druk op de bouwkosten hoog. In totaal verwachten we dat bouwen en verbouwen over de periode 2020 – 2026 maar liefst 37,6 procent duurder wordt. Dat zal een wellicht een rem zetten op de aanhoudende aanzienlijke prijsstijgingen die we de voorbije jaren hebben gezien.

Het is gezond dat er een einde komt aan die jarenlange hoge prijsstijgingen, die sinds 2016 in een stroomversnelling zitten. Jaarlijks komt er gemiddeld 4 procent bij. In de eurozone stegen de woningprijzen echter nog sneller, namelijk in een gemiddeld tempo van 4,9 procent per jaar. Vooral in Nederland zien we de jongste tijd een spectaculaire evolutie (zie grafiek).

Door de stijgende rente, de toenemende nood aan energie-renovatie en de stijgende bouwkosten menen we dat de prijzenstijgingen in de komende jaren worden afgeremd.

Benieuwd hoeveel een woning, appartement of stuk grond in jouw (fusie)gemeente of stad gemiddeld waard is? Bekijk het in onze woonwijzer:

