1 op de 3 zelfstandigen gaat met zijn business een andere richting inslaan na de coronacrisis CORONA & UW GELD

08 april 2020

Heroriëntatie, dat is het codewoord voor veel zelfstandigen als ze naar de toekomst kijken. Dat blijkt uit een enquête van KBC, HLN en VTM Nieuws. Hieronder de meestgestelde vragen over premies/tegemoetkomingen.

Wanneer wordt de RVA-uitkering gestort die niet bij het voorschot hoort?

Door het grote aantal medewerkers in tijdelijke werkloosheid heeft de Minister van Werk aangekondigd dat de tegemoetkoming in eerste instantie wordt berekend op basis van het minimumloon (een voorschot) en nadien wordt rechtgezet op basis van de effectieve lonen. Wanneer het saldo wordt betaald, hangt af van de snelheid waarmee de uitbetalingsinstellingen en de RVA alle aanvragen verwerkt krijgen.

Als ik maar één dag technisch werkloos ben, heb ik dan ook recht op die 202 euro voor water, gas en elektriciteit?

Ja, op voorwaarde dat je na 20 maart technisch werkloos werd en gedomicilieerd bent in het Vlaams Gewest.

Op welke premie kan ik rekenen als ik verplicht het werk moet neerleggen?

In Vlaanderen en Brussel kun je een premie van 4.000 euro netto aanvragen als je het werk door de coronamaatregelen verplicht moet neerleggen. In Vlaanderen noemt men dat de ‘hinderpremie’. Je kunt de premie aanvragen via het VLAIO (Agentschap Innoveren & Ondernemen). De premie stijgt vanaf 6 april met 160 euro per sluitingsdag en kan worden gecombineerd met het overbruggingsrecht.

Krijg ik een premie bij omzetverlies?

Ondernemers die doorwerken, maar wel aanzienlijke verliezen lijden (dus meer dan 60 procent omzet minder draaien), kunnen een compensatiepremie krijgen van 3.000 euro.

Ik ben werkzoekende. Heb ik recht op een premie?

Als werkzoekende heb je geen recht op een specifieke coronagerelateerde premie. De toeslag die de RVA aan tijdelijk werklozen betaalt, is niet van toepassing op de werkloosheidsuitkering. Ook de premie voor water- of energiekosten die de Vlaamse overheid aan mensen in tijdelijke werkloosheid betaalt, is niet van toepassing voor werkzoekenden.

Ik ben student en moet zelf mijn kot betalen, maar ik kan niet meer werken. Zijn daar premies voor?

Er zijn momenteel geen regelingen om tijdens de coronacrisis je kothuur te verlagen. Je huisbaas heeft wel de vraag gekregen om geen water- en energiekosten aan te rekenen in de periode dat de kamers en studio’s leegstaan, maar kan daar niet toe worden verplicht.

