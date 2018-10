1 op de 3 werknemers vindt verplaatsing naar werk ontspannend. En jij? HA

18 oktober 2018

13u59

Bron: Belga 1 Geld Eén op de drie werknemers vindt de verplaatsing naar het werk ontspannend. Tot die opvallende conclusie komt het expertisecentrum Next Generation Work van Antwerp Management School. Dat ondervroeg begin deze maand 1.170 werknemers. Daarbij werd gepeild hoe werknemers de afstand tussen thuis en werk overbruggen en vooral hoe zij dat ervaren.

Voor evenveel werknemers is de rit naar het werk echter ook een bron van stress. Wie de verplaatsing naar het werk ontspannend vindt, gebruikt die tijd als me-time, een moment voor zichzelf dus. Wie elke dag in de file staat, heeft meer last van stress.

Thuiswerk

Het expertisecentrum houdt een warm pleidooi voor tijds- en plaatsonafhankelijk werk. Toch maakt maar ongeveer 35 procent van de respondenten gebruik van de mogelijkheid om thuis te werken. Ook 'co-working spaces' dichterbij zijn verre van ingeburgerd.



Uit het onderzoek blijkt dat wie werkt in een cultuur van flexibiliteit, meer autonomie ervaart om te beslissen over waar en wanneer hij of zij werkt. En die autonomie hangt positief samen met het ervaren van de reis naar en van het werk als een moment van ontspanning.

Mobiliteitsbudget

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), vindt dat de overheid dringend werk moet maken van een coherente, interfederale mobiliteitsvisie. Hij pleit er ook voor dat het parlement snel het mobiliteitsbudget goedkeurt. Dat biedt werknemers met een bedrijfswagen de kans om die in te ruilen voor een milieuvriendelijker exemplaar. Het vrijgekomen budget kan besteed worden aan bijvoorbeeld een abonnement op het openbaar vervoer of een fiets.