1 op de 3 kinderen krijgt schooltoeslag tot 1.651 euro: hoe weet je of je in aanmerking komt?

Naar schatting kwart kinderen zit met honger op school: “Ze komen toe met wat chips in hun brooddoos. Of zelfs met helemaal niks”

De Universiteit Gent start dit jaar een onderzoek naar wat er in de brooddozen zit van schoolkinderen, want al te vaak is dat helemaal niets. Dat bevestigen ook steeds meer scholen en armoedeorganisaties. “Chips, restjes gefrituurd eten, soms is er zelfs geen brooddoos. In elke klas zit een kind met honger.”

26 januari