1 op de 3 heeft nachtmerries door baas: hoe verbeter je de band met je werkgever?

Heel wat cijfers van StepStone* schetsen onweerlegbaar de negatieve impact van de coronacrisis op professionele relaties. Dat ondertussen 33 procent van de werknemers last heeft van nachtmerries door toedoen van hun baas, is een stijging van maar liefst 23 procent ten opzichte van 2019. Nog alarmerender: 31 procent zocht als gevolg hiervan hulp met het oog op de mentale gezondheid, een verdubbeling in vergelijking met 2019. Eenzelfde aantal nam al ontslag vanwege de slechte relatie met de werkgever.

3 op de 4 willen nieuwe manager

Zo’n 40 procent van de bevraagde werknemers vindt dat de relatie met hun manager verslechterd is sinds de coronacrisis, met als belangrijkste redenen een gebrek aan steun en beloningen en meer stress door hun manager. Op de vraag of zij een andere manager zouden willen, antwoordden maar liefst drie op de vier werknemers bevestigend. Ze geven aan niet van de managementstijl te houden, geen vertrouwen in hun manager te hebben en aan te voelen dat hun manager niet iedereen gelijk behandelt.

Er is dus aardig wat werk aan de winkel. Je kan de band met je baas trouwens gerust verbeteren, ook al ervaar je niet meteen een match made in heaven. Drie handige tips op een rijtje:

1. Wees zelf correct

Iemand met de vinger wijzen is gemakkelijk. Zorg er in de eerste plaats voor dat je zelf correct te werk gaat. Wees stipt, toon respect en laat iedereen voelen dat ze op je kunnen rekenen en je kunnen vertrouwen. Wees ook steeds eerlijk met je collega’s én je baas. Het kan overigens geen kwaad om op eigen initiatief een kort evaluatiegesprek aan te vragen. Zo kun je zelf je bezorgdheden en ideeën uiten én stel je je tegelijk open voor nieuwe ideeën en verwachtingen van je werkgever.

2. Wees geïnteresseerd

Aan alle relaties moet je hard werken, zowel de goede als de slechte. Alles start bij heldere communicatie en wederzijds respect. Een fijne relatie werkt enkel wanneer beide partijen er moeite voor willen doen. Je baas is uiteindelijk ook een mens met wensen en gevoelens. Vraag je baas eens naar zijn of haar weekend of vakantieplannen. Een meer persoonlijke manier van communiceren maakt het voor iedereen aangenamer. Dat betekent niet dat je vrienden moet worden, maar het komt je samenwerking wellicht ten goede.

3. Wat verwacht je werkgever?

Is je leidinggevende ook de baas van het bedrijf waar je werkt? Onthoud dan dat die persoon je destijds heeft aangenomen en uiteindelijk ook jouw loon betaalt. Hij of zij mag dus wat van jou verwachten, weliswaar zonder dat jij er persoonlijk onder komt te lijden. Heb je er al eens over nagedacht hoe je werkgever het liefst communiceert? Is dat via e-mail of toch liever met een kort bezoekje aan zijn of haar kantoor? Zoek uit hoe je werkgever het liefst werkt, onder meer op het vlak van communicatiestijl. Dat versoepelt de samenwerking. Tegelijk geldt: kom ook voor je eigen mening uit, ook al gaat die tegen de stroom in. Je bent tenslotte aangenomen om het bedrijf te helpen met je eigen talenten.

Wat als het blijft foutlopen?

Sleur je jezelf toch nog steeds elke dag naar het werk en hou je er nare dromen aan over? Hou je er lichamelijke klachten aan over? Is de snoozeknop je beste vriend? Heb je het gevoel er niets meer bij te leren én niets meer bij te wíllen leren? Leef je van weekend naar weekend en klaag je over je werk bij vrienden en familie? Dan is de houdbaarheidsdatum van jullie samenwerking misschien toch stilaan verstreken en lijkt de tijd rijp voor een nieuwe uitdaging.

(*) In totaal werden er 2.031 ingevulde enquêtes ingediend in het Nederlands, Frans en Engels. Onder hen waren 1.731 werknemers en 244 managers.