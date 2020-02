1.320 miljard euro: recordbedrag aan dividenden uitbetaald HAA

Bron: AFP 1 Geld De dividenden die wereldwijd aan aandeelhouders uitgekeerd worden, hebben vorig jaar een nieuw recordniveau gehaald van 1.430 miljard dollar (1.320 miljard euro). Dat is een stijging met 3,5 procent.

De groei zou dit jaar stabiliseren op een gelijkaardig niveau, zo blijkt uit een rapport van Janus Henderson Investors. De groei die vorig jaar werd opgemeten, lag op het laagste niveau sinds 2016, door de complexiteit van het wereldwijde economische klimaat en dan in het bijzonder de soliditeit van de dollar, klinkt het in het rapport.

Het waren de opkomende markten en Japan die de groei van de dividenden vorig jaar stuwden. De dividenden die in de VS betaald werden, stegen met 4,7 procent tot 490,8 miljard dollar, een nieuw record. In Europa daarentegen was er sprake van een daling met 2 procent tot 251,4 miljard dollar. De grootste groei werd opgetekend in de oliesector.

