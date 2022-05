1.200 euro extra pensioen per maand: hoe krijg je dat bij elkaar?

Spaargids.be1.200 euro. Die extra som acht de Belg nodig naast het wettelijk pensioen, wil hij of zij goed voorbereid de pensioenjaren aanvatten. Pas dan is comfortabel blijven leven mogelijk en komt de huidige levensstandaard niet in gevaar. Maar hoe spaar je dat vermogen bijeen? Pensioensparen en beleggen vormen het antwoord. Spaargids.be zet uiteen hoe je dat slim aanpakt.

Uit onderzoek van AXA Bank blijkt dat we financieel bekommerd zijn om ons pensioen. We zijn ervan overtuigd dat het wettelijk pensioen ontoereikend zal zijn om goed te blijven leven en al onze uitgaven te dekken. Uit de resultaten van dit onderzoek, waaraan 80.000 niet-gepensioneerde Belgen deelnamen, blijkt dat daarvoor gemiddeld 1.200 euro per maand meer nodig is. Om daarover te beschikken is een vermogen van gemiddeld 320.000 euro noodzakelijk.

Pensioensparen

Je spaarpot aandikken tot 320.000 euro gebeurt niet in een vingerknip. Het is een stapsgewijs proces, dat begint met pensioensparen. Als je geld stort in een pensioenfonds, doe je bovendien fiscaal een goede zaak. Op die manier voordelig sparen kan tot een wettelijk maximumbedrag van 990 euro of 1.270 euro per jaar. Opteer je voor het eerste bedrag, kan je rekenen op een jaarlijkse belastingvermindering van 30 procent, oftewel 297 euro. Kies je voor een maximumbedrag van 1.270 euro, dan krijg je een jaarlijkse belastingvermindering van 25 procent, wat neerkomt op 317,5 euro. Bekijk hier de pensioenspaarfondsen die het meeste opbrengen.

Maandelijks beleggen

Een spaarpotje van 320.000 euro aanleggen is niet haalbaar voor wie alleen aan pensioensparen doet. Bovendien is pensioensparen beperkt tot een jaarlijks fiscaal maximum. Daarom is een tweede stap zetten cruciaal. Interessant voor wie een groter kapitaal wil uitbouwen, is maandelijks beleggen. Aan die optie zijn voordelen verbonden. Je startkapitaal hoeft niet meteen groot te zijn. Je belegt maandelijks een bedrag, waardoor je ook de risico’s spreidt. Door gespreid te beleggen, ben je minder afhankelijk van de grillen van de beurs. Is er een koersdaling op de beurs, dan hangt daar het voordeel aan vast dat je op dat moment goedkoper kunt aankopen.

Een maandelijkse belegger worden, is eenvoudig. Het kan op verschillende manieren. Je kan individuele aandelen kopen bij een bank of een broker. Interessant is dat de kosten lager zijn dan de actief beheerde beleggingskosten bij een bank. Een tweede mogelijkheid is beleggen via een fonds. Dat kan onder meer in aandelen en obligaties. Bekijk hier hoeveel zo’n beleggingsfondsen opbrengen.

Beleggen via een ETF is een derde optie. Zo’n ‘exchange-traded fund’ is een indextracker. Hierbij investeer je in een passief beheerd beleggingsfonds dat zo nauwkeurig mogelijk een index volgt.

