"Zeldzame whisky, betere investering dan goud"

20 februari 2018

Bron: Catawiki 0 Geld In de afgelopen jaren heeft whisky als belegging een grote groei gemaakt en zelfs het oude klassieke goud ingehaald. De trend lijkt niet te vertragen. Volgens de Rare Whisky Apex 1.000 - ‘s werelds grootste index voor Schotse whisky - is de luxedrank vorig jaar met 27,51% gestegen in waarde. Goud steeg daarentegen in 2017 niet eens met de helft met zijn 12,57%. Dat meldt veilinghuis Catawiki.

Als je nieuwsgierig bent naar hoeveel geld je kan verdienen met whisky, vind je heel wat mogelijkheden om goede whiskyveilingen te vinden. Vorige jaar veranderden ongeveer 20.000 flessen whisky van eigenaar dankzij Catawiki.

Mark Dermul van de veilingwebsite Catawiki deelt zijn beste tips:

Zeldzaamheid

"Kijk vooral uit naar zeldzame whisky", aldus Dermul. "Investeer in flessen van distilleerderijen die niet meer bestaan. Verzamelaars zijn namelijk vooral geïnteresseerd in de flessen die niet meer worden geproduceerd. Denk aan Port Ellen, Brora, Rosebank, St Magdalene en dergelijke."

Historische merken

"Een handvol historische merken staan ​​op de lijst met hoogstaande bottelingen en zijn ook erg gegeerd bij verzamelaars: Macallan, Ardbeg, Bowmore, Highland Park, The Balvenie en Glenmorangie."

Japan

"De Japanse whiskycultuur is de afgelopen jaren exponentieel gegroeid en heeft veel verzamelaars en investeerders aangetrokken. Flessen van Karuizawa, een gesloten distilleerderij, worden voor grote sommen verkocht. Een paar jaar geleden werden enkele flessen verkocht voor ongeveer 100.000 euro."

Angel's share

"In de loop der jaren is er een beetje verdamping van de alcohol, het “angel’s share” genoemd. Dit is een heel natuurlijk proces. Het is echter belangrijk om te controleren of het niveau niet abnormaal laag is."

Verzegeling

"Zorg ervoor dat de fles die u koopt, ongeopend is. De waarde van de fles daalt snel - of is zelfs nihil - wanneer de verzegeling is verbroken. Bij Catawiki worden enkel ongeopende flessen geveild."

Expertise

"Voor prestigieuze flessen, aarzel niet om meer onderzoek te doen of een expert om raad te vragen."

Op dit moment heeft Catawiki een zeer zeldzame collectie van 24 flessen Elements of Islay in de veiling. Wat deze collectie whisky kenmerkt is dat ze in apothekersflesjes van 50cl worden uitgebracht en de labels de distilleerderij weergeven met een code die aan de tabel van Mendelejev doet denken.

Zo is Port Ellen bijvoorbeeld weergegeven als Pe, Ardbeg als Ar en ga zo maar door. In dit lot worden alle eerste uitgaven aangeboden, alsook de volledige reeks van de eerder genoemde, erg zeldzame Port Ellen (Pe1 tot en met Pe5). De verzameling heeft een waarde van zo’n 5.500 tot 6.500 euro.