“Vrees voor verlies van 2.000 banen bij Proximus”

08 januari 2019

Bron: Belga 13 Geld De socialistische vakbond ACOD vreest voor jobverlies bij Proximus door een besparingsplan dat de directie en raad van bestuur zouden willen doorvoeren. “We hebben in de wandelgangen opgevangen dat 2.000 van de 12.000 voltijdse banen geschrapt zouden kunnen worden, of een op de zes”, aldus vakbondsman Bart Neyens. Let wel, het gaat om geruchten. “We hebben nog geen kennis van zo’n beslissing, maar we willen met een persbericht wel al een schot voor de boeg lossen.” Bij ACV wordt verwonderd gereageerd. “We hebben nog geen signaal in die richting opgevangen.”

Bij Proximus is op dit moment een raad van bestuur aan de gang. “We hebben elementen om aan te nemen dat een besparingsplan daar besproken wordt. Of er een beslssing genomen is, is niet duidelijk”, aldus Neyens.

Het besparingsplan is volgens ACOD terug te voeren tot “de onbegrijpelijke beslissing van minister De Croo” om de telecommarkt te openen voor een vierde telecomspeler. “Dit zal een grote impact hebben op alle telecomspelers. Zoals Agoria al becijferde, kan dit 6.000 jobs kosten voor heel België”, klinkt het bij de vakbond.

“Beraden over eventuele acties”

Voor ACOD kan er alvast geen sprake van zijn dat het personeel opnieuw de gevolgen moet dragen van een foutieve beleidsbeslissing. “De voorbije jaren hebben we al serieuze inspanningen moeten leveren om de continue daling van de personeelsuitgaven op te vangen.”

De vakbond zal een nieuwe besparingsronde dus zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan. “Het sociaal model dat van Proximus een modern en goed werkend overheidsbedrijf maakte, staat nu volledig op de helling. We zullen ons met onze achterban beraden over eventuele acties.”

ACV: “We baseren ons liever op feiten”

ACV-Transcom-vakbondsman Ben Coremans reageert verwonderd. Hij laat verstaan dat hij nog geen signalen opgevangen heeft dat tweeduizend banen geschrapt zouden worden. “Het verwondert mij, we zijn bij Proximus een sociale dialoog in alle openheid gewend. Ik baseer me liever op feiten.”

Dat de komst van een vierde telecomspeler nefast zou zijn, beaamt Coremans wel. “Maar dat hebben we al eerder gezegd. In de Verenigde Staten zijn er drie telecomoperatoren en in een landje als België zou er plaats zijn voor vier...” Proximus reageerde nog niet.