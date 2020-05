"Vertrouwen van beleggers in ‘papieren’ munten steeds meer onder druk": Onze geldexpert vertelt wat u moet weten over investeren in goud

De eerste vraag die zich stelt: hoe komt het dat we allemaal aanvaarden dat goud waardevol is? Wel, de totale hoeveelheid goud dat wordt gemijnd, en dat bijvoorbeeld in onze juwelen terechtkomt, wordt geschat op 200.000 ton. Dat staat gelijk met zo’n 4 gevulde olympische zwembaden, helemaal niet zo veel dus.

Goud is duurzaam, het degradeert niet. Daardoor is goud dat vandaag gemijnd wordt, ongeveer ongeveer 3.000 ton per jaar, perfect uitwisselbaar met goud dat duizenden jaren geleden werd gevonden. Het meeste goud dat ooit gedolven werd, is bovendien bewaard gebleven. Deze eigenschappen maken dat het uitermate geschikt als ‘opslag van waarde’. Daardoor bleef het van de 7e eeuw voor Christus tot 1971 de circulatiemunt.

Nu de centrale banken alle problemen trachten te blussen met steeds meer geldcreatie staat dit vertrouwen van beleggers in ‘papieren’ munten steeds meer onder druk

Waarom we vandaag positief zijn over goud als belegging

Omdat het maar weinig industriële toepassingen kent, is goud niet echt verbonden met de economische cyclus die wel een sterke impact heeft op andere beleggingen. In een gediversifieerde beleggingsportefeuille - dat wil zeggen: kiezen voor aandelen uit verschillende sectoren die onderling niet aan elkaar zijn gelinkt - is het een buitenbeentje: goud is niet verbonden aan centrale banken, de toestand van de economie, boekhoudfraude of andere manipulatie.

Sinds de jaren zeventig zijn wisselkoersen en munten vooral gebaseerd op vertrouwen. Nu de centrale banken alle problemen trachten te blussen met steeds meer geldcreatie staat dit vertrouwen van beleggers in ‘papieren’ munten steeds meer onder druk. Goud wordt aanzien als een soort aparte munt, maar dan zonder centrale bank die naar eigen goeddunken, of onder druk van een regering, kan bijdrukken. Goud is met andere woorden een munt zonder tegenpartij. Daartegenover staat natuurlijk dat goud niet zoals andere munten een rente betaalt. Maar met een rente die vandaag 0 of negatief is, is dit eerder een voordeel dan een nadeel.

De fysieke goudmarkt was in maart en april 2020 vrijwel volledig opgedroogd doordat de vraag zeer hoog was en het aanbod was stilgevallen

Beleggers vragen zich af hoe de oplopende overheidsschulden ooit kunnen worden opgelost, en dan is inflatie (geld wordt minder waard, waardoor prijzen stijgen, nvdr.) een van de mogelijkheden. Omdat dit gepaard kan gaan met lage rente zullen obligaties dan geen bescherming bieden. Doordat goud historisch vrij goed haar functie als ‘opslag van waarde’ heeft waargemaakt, biedt het bescherming tegen inflatie en kan het helpen om koopkracht te handhaven.

Daarnaast neemt de vraag naar goud ook structureel toe vanuit de groeilanden. Hun overheden nemen steeds meer goud op in hun muntreserves en de groeiende middenklasse in onder andere China en India heeft een duidelijke voorliefde voor goud, dat bij allerlei feestelijkheden wordt gegeven. Maar in die landen is er ook een gezond wantrouwen in de overheid en de banken, en daarom kopen ze ook goud als spaarreserve.

(lees verder onder de grafiek)

Hoe beleg je in goud?

Als belegger kan je goud opnemen in je portefeuille door goudmunten of -baren te kopen, of via zogenaamde fysieke goudtrackers. Deze laatste zijn beleggingsinstrumenten die onderliggend in fysiek goud beleggen.

De aankoop van fysiek goud is vrijgesteld van btw en er zijn geen beurstaksen. Maar je moet er wel op letten dat je koopt bij een betrouwbare handelaar en dat het verschil tussen de koop- en verkoopkoers laag is. Zo was de fysieke goudmarkt in maart en april 2020 vrijwel volledig opgedroogd doordat de vraag zeer hoog was en het aanbod was stilgevallen. Dat kwam omdat de raffinaderijen stil lagen door Covid-19. Daarnaast waren er door de vele afgelaste vluchten weinig mogelijkheden om goud te transporteren. Intussen is er weer een normale marktwerking.

Goud is als belegging volatiel, het heeft een heel beweeglijke koers. In 2013 verloor het zelfs een derde van haar waarde. Anderzijds steeg het sinds september 2018 meer dan 50%. Je hebt als belegger dus een langetermijnhorizon nodig én kennis van de geschiedenis.

Morgen in ons Geld-dossier: fiscaal expert Michel Maus beantwoordt de vragen van onze lezers over hun belastingbrief.

Lees ook:

Je aandelen snel verkopen of nu beleggen in goed draaiende sector? Onze beursexpert lijst de 10 grootste fouten op in crisistijd (+)

Nu investeren in goud? Financieel expert legt uit waarom je voorzichtig moet zijn (+)

Een financieel zorgeloze oude dag: zo behoud je je levensstandaard na jouw pensioen (+)