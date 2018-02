'Uitvinder' bitcoin beschuldigd van miljardendiefstal bij overleden zakenpartner HR

27 februari 2018

20u53

Craig Wright, de man die een tijdje beweerde dat hij Satoshi Nakamoto was, de mysterieuze uitvinder van de bitcoin, heeft een gigantische schadeclaim aan zijn broek. Die werd ingediend door de broer van zijn overleden zakenpartner. Wright zou cryptomunten ter waarde van miljarden dollars gestolen hebben.

Craig Wright en zijn zakenpartner Dave Kleiman waren van in het prille begin betrokken bij de ontwikkeling van de bitcoin. Ze deden aan bitcoin-mining en dat zou hen tussen de 550.000 en 1.100.000 bitcoin opgeleverd hebben. Dat fortuin zou intussen een waarde hebben van meer dan 10 miljard dollar. De helft daarvan zou van Dave geweest zijn, maar die kwam in 2013 om het leven. "Craig heeft, na de dood van Dave, documenten vervalst om in het bezit te komen van zijn volledige fortuin", zo luidt de aanklacht die in Florida werd ingediend door Dave's broer Ira Kleiman. Als bewijsmateriaal beschikt Ira Kleiman onder meer over enkele emails die hij uitwisselde met Wright, kort na de dood van Dave. Daarin zou bevestigd zijn dat een groot deel van de bitcoins van Dave waren.

Satoshi Nakamoto

Craig Wright werd eind 2015 plots wereldberoemd nadat journalisten van Wired en Gizmodo schreven dat hij de bedenker was van bitcoin. Dat dachten ze op basis van gelekte emails, documenten en internetarchieven.

In mei 2016 bekende Wright op zijn blog dat hij de man was achter de naam Satoshi Nakamoto, de schuilnaam die jarenlang werd gebruikt voor de uitvinder van de succesvolle digitale valuta. Drie dagen later trok hij zijn belofte alweer in om bewijs te leveren voor de claim dat hij de uitvinder van de Bitcoin was. Hij zei dat hij dat niet meer aandurfde. “Ik weet dat ik hier niet sterk genoeg voor ben”, schreef hij toen. “Ik kan alleen zeggen dat het me spijt. En vaarwel.”