"Twee op de drie Belgische beleggers haalden voorbije vijf jaar hun doelstellingen niet" IB

12 september 2019

00u13

Twee op de drie Belgische beleggers zijn van mening dat ze de voorbije vijf jaar hun beleggingsdoelstellingen niet gehaald hebben. Dat blijkt vandaag uit de Schroders Global Investor Study. In het volatiele laatste kwartaal van vorig jaar heeft 80 procent van de Belgische beleggers het risicoprofiel van hun beleggingsportefeuille aangepast.

De redenen waarom Belgische beleggers hun beleggingsdoelstellingen niet waarmaakten, liepen volgens vermogensbeheerder Schroders uiteen. "De redenen die werden aangehaald, waren zwak presterende beleggingsfondsen (14 procent), te weinig risico (11 procent), een te grote impact van beleggingsvergoedingen (11 procent), slecht advies van een financieel adviseur (10 procent), een verkeerde inschatting van wat ze nodig hadden (10 procent) en een te snelle verkoop van beleggingen (10 procent)", zegt Wim Nagler, sales director Belgium & Luxembourg bij Schroders.

Uit de studie blijkt ook dat amper 13 procent van de Belgische beleggers zijn of haar beleggingen niet aangepast heeft tijdens de periode van hoge marktvolatiliteit in 2018. Tachtig procent paste het risicoprofiel van zijn portefeuille aan. Daarbij koos 30 procent voor beleggingen met een lager risico en opteerde 49 procent voor beleggingen met een hoger risico. Zowat 19 procent vond het veiliger om meer liquiditeiten aan te houden.

De Belgische beleggers houden hun beleggingen gemiddeld 2,6 jaar bij. Dat is iets langer dan de helft van de aanbevolen beleggingstermijn, die vijf jaar bedraagt, aldus Nagler.

Voor de komende vijf jaar verwachten de Belgische beleggers een totaalrendement van 6,5 procent per jaar (inkomsten plus vermogensgroei). Dat is minder dan waar beleggers wereldwijd op hopen. Wereldwijd verwachten beleggers een totaalrendement van gemiddeld 10,7 procent per jaar in de komende vijf jaar.