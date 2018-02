"Deliveroo zorgt voor 29 miljoen euro inkomsten voor Belgische restaurants" HA

06 februari 2018

10u56

Bron: Belga 0 Geld Maaltijdbezorger Deliveroo was op een jaar tijd goed voor 29 miljoen euro extra inkomsten voor de Belgische horeca. Dat zegt althans Deliveroo zelf, dat een studie liet uitvoeren tussen juni 2016 en juni 2017. Het Britse consultancy- en onderzoeksbureau Capital Economics bekeek in die periode de impact van het bedrijf dat met fietskoeriers maaltijden van restaurants aan huis bezorgt.

Volgens die studie gaf 45 procent van de 1.100 partnerrestaurants te kennen dat ze via Deliveroo nieuwe klanten kunnen bereiken. Twintig procent zegt omwille van het extra cliënteel de keuken vergroot of de openingsuren verruimd te hebben.

Voorts maakt Deliveroo gewag van 1.848 gecreëerde banen. Het gaat om koeriers en werknemers in de restaurants en bij hun leveranciers, klinkt het.

Tot slot was de maaltijdkoerier goed voor 2,2 miljoen euro aan inkomsten- en vennootschapsbelastingen.

Deliveroo voerde de studie uit in de elf landen waar het actief is.

In België woedt al enige tijd een sociaal conflict bij Deliveroo. Een deel van de koeriers voerde actie - tot een bezetting van de hoofdzetel toe - omdat ze sinds 1 februari als zelfstandige aan de bak moeten en niet langer in loondienst kunnen werken via de coöperatieve Smart.