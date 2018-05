"Pensioenkloof tussen België en buurlanden loopt op tot vijftig procent" HA

17 mei 2018

11u13

Bron: PVDA 7 Geld De kloof tussen de Belgische pensioenen en die van de buurlanden loopt al op tot 50 procent. Dat berekende de studiedienst van de PVDA in een nieuwe studie. Voor de PVDA bevestigt dit dat de eisen van de tienduizenden betogers gisteren in Brussel wel degelijk correct zijn, net als de noodzaak om het bedrag van het wettelijk pensioen te verhogen.

"Een werknemer die 40 jaar gewerkt heeft en evenveel verdiende in België, Oostenrijk, Frankrijk, Luxemburg en Nederland heeft 40 tot 50 procent meer pensioen in die buurlanden dan in België", legt PVDA-pensioenspecialist Kim De Witte uit. "We zien dat de pensioenkloof tussen België, Frankrijk, Luxemburg en Oostenrijk even groot bleef de laatste vier jaren."

De oorzaak van de kloof is niet het langer of minder lang werken, want we vergelijken werknemers die exact even lang gewerkt hebben. De oorzaak ligt bij de wetgeving over de wettelijke pensioenen, die veel minder voordelig is in België, zegt PVDA.

In de komende jaren riskeert de pensioenkloof tussen België en zijn buurlanden nog verder te stijgen. Dat blijkt uit een studie van het Planbureau, die aangeeft dat het wettelijk pensioen in verhouding tot het laatste loon voor mannelijke werknemers in België zal dalen met 10 procent.

Puntenpensioen

De pensioenkloof met Duitsland neemt af. "Dit jaar zijn de Duitse pensioenen zelfs onder de Belgische pensioenen gezakt", vervolgt De Witte. "Dat heeft te maken met het puntenpensioen dat in Duitsland werd ingevoerd in 2002 en sinds vorig jaar volledig van kracht werd. In Duitsland groeit de armoede onder ouderen. Steeds meer gepensioneerden moeten beroep doen op zogenaamde 'noodhulp'."

"De meerderheid van de Belgen houdt nochtans vast aan een goed wettelijk pensioen, zo blijkt uit enquêtes. Dat is ook de beste keuze: investeren in sterkere wettelijke pensioenen. Die zijn goedkoper, zekerder en minder ongelijk. Ze zijn ook betaalbaar, zoals Oostenrijk, Frankrijk en Luxemburg bewijzen."

"De negatieve ontwikkelingen in Duitsland zouden ons moeten duidelijk maken dat we het puntenpensioen beter verwerpen", aldus de pensioenexpert van de PVDA. "Dat systeem zou ons automatisch langer laten werken, voor minder pensioen. De regering wil nog vóór het einde van deze legislatuur een kaderakkoord, maar de beweging die onze pensioenen verdedigt, kan dat nog steeds voorkomen."

Sociale vooruitgang

Op de website www.blijfvanonspensioen.be haalde de PVDA meer dan 30.000 handtekeningen op. De partij roept dan ook op om het puntenpensioen in te trekken. Ze wil ook dat de systemen waardoor men op 58 jaar kan stoppen met werken (zoals brugpensioen, voordelige tantièmes) behouden worden. En dat een pensioen 75 procent van het salaris beslaat (in plaats van 60 procent zoals nu het geval is), met een minimum van 1.500 euro.

"Geef alle mensen een menswaardige oude dag. Dat is sociale vooruitgang. Niet ons langer laten werken voor minder pensioen. Dat is een kwestie van politieke keuzes", besluit de pensioenspecialist van de PVDA.

Lees hier de volledige studie.