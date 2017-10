"Pensioen met punten haalbaar voor zelfstandigen" KVDS

17u14

Bron: Belga 0 anp Geld De bestaande pensioenberekening voor zelfstandigen kan worden ingepast in een nieuw pensioenstelsel op basis van punten. Dat is de conclusie van een onderzoek van VUB-professoren Guido Van Limberghen en Kris Boudt in opdracht van het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen.

De federale regering wil graag een pensioenberekening op basis van punten uitwerken. Het idee voor zo'n puntensysteem komt van de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040, onder leiding van gewezen sp.a-minister Frank Vandenbroucke.



Eenvoudig gezegd krijg je in dat systeem punten per gewerkt jaar. Aan het einde van je carrière worden die punten opgeteld en vermenigvuldigd met een bedrag in euro. De waarde van elk punt is afhankelijk van de economische conjunctuur. Het doel is dubbel. Pensioenen moeten betaalbaar blijven voor de staat, maar ze moeten ook hoog genoeg zijn voor wie ze ontvangt.



Een team van de VUB heeft nu onderzocht of zo'n puntensysteem ook toepasbaar kan zijn op zelfstandigen. In het oorspronkelijke voorstel van de pensioencommissie werd namelijk weinig rekening gehouden met de specifieke kenmerken van het sociale zekerheidssysteem voor de zelfstandigen. Denk maar aan de eigen bijdragenberekening.



Maar volgens VUB-professoren Van Limberghen en Boudt is er geen enkel probleem. "De specifieke kenmerken van het zelfstandigenstelsel vormen geen obstakel", klinkt het.



Uit de berekeningen blijkt dat sommige zelfstandigen op basis van het puntensysteem meer pensioen zouden krijgen, anderen minder. "Er moet in de nabije toekomst verder bestudeerd worden hoe de negatieve gevolgen van een omschakeling kunnen worden beperkt", klinkt het nog.



Het Algemeen Beheerscomité (ABC) voor het Sociaal Statuut der Zelfstandigen heeft verder nog vragen bij de mogelijke impact van een economische crisis op de waarde van de punten. "Het puntenstelsel zit nu zo in elkaar dat zelfstandigen een effect hiervan zouden voelen in hun pensioen, terwijl werknemers en ambtenaren hiervan gespaard zouden blijven", is het oordeel.