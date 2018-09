"Nettoloon van 7.000 euro? Commentaar van havenschepen is plat populisme" HA

18 september 2018

17u30

Bron: Belga 0 Geld De Beroepsvereniging van Loodsen (BVL) vindt dat de Antwerpse havenschepen Marc Van Peel (CD&V) met zijn reactie op de staking van de zeeloodsen alleen maar olie op het vuur gooit. Zijn uitspraken over het loon en de werkuren van de loodsen zijn volgens de BVL niet alleen fout, ze zijn bij deze actie ook helemaal niet aan de orde.

In verschillende media toonde Van Peel vanmiddag weinig begrip voor de actie. "Je begint met een nettoloon van 7.000 euro voor een werkweek van 25 uur. Dat je je nu laat misbruiken in een algemene discussie over het ambtenarenstatuut, is een actie buiten alle proportie", klonk het.

"Van Peel gooit olie op vuur"

De BVL, die de rivier- en kanaalloodsen vertegenwoordigt, is verbolgen over die uitspraken. "Naast het feit dat de door hem vernoemde uren en cijfers compleet fout zijn, is de heer Van Peel blijkbaar niet op de hoogte dat deze door hem aangeklaagde zaken bij de vakbondsacties van vandaag helemaal niet aan de orde zijn", zegt de vereniging in een persbericht.



Volgens de BVL ligt de verantwoordelijkheid voor de acties bij voogdijminister Liesbeth Homans (N-VA) en is de commentaar van schepen Van Peel populistisch en kortzichtig. "De BVL is bereid actief mee te werken aan een oplossing voor het probleem omtrent deze nieuwe ziekteregeling, voor wat betreft de loodsen. De Antwerpse havenschepen daarentegen gooit liever olie op het vuur."

Waarom wordt er gestaakt?

De Vlaamse ambtenarenvakbonden ACV, ACOD en VSOA protesteren vandaag tegen de plannen van minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) met het ambtenarenstatuut. Eind juli besliste de Vlaamse regering om de ontslagregeling voor ambtenaren te versoepelen en om hen na 30 ziektedagen terug te zetten op 65 procent van hun loon.

Gisterenavond legden de zeeloodsen het werk al neer, vandaag volgde de binnenvaart. Vooral in de haven van Antwerpen is de actie hard voelbaar. Op het kabinet van minister Homans is momenteel nog steeds overleg aan de gang met de vakbonden.