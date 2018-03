'Netflix' van VDAB moet het makkelijker maken om een geschikte job te vinden ADN

20 maart 2018

10u44

Bron: Belga 0 Geld Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) lanceert vanaf september een nieuw computersysteem dat het voor werkzoekenden makkelijker moet maken een geschikte job te vinden. "Als iemand met een bepaald diploma en ervaring is aangeworven voor een job, zal de website van VDAB aan mensen met een gelijkaardig profiel eenzelfde soort job voorstellen", zegt Muyters vandaag in Gazet van Antwerpen.

Vandaag kunnen werkzoekenden op de website van VDAB een job zoeken op basis van enkele parameters. Je kunt bijvoorbeeld jobs selecteren in je regio, per diploma en per gevraagde ervaring. Zo krijg je een lijst van de beroepen waarvoor je in aanmerking komt.

"Vanaf september gaan we alle werkzoekenden nog meer een begeleiding op maat geven. We doen dat door een soort Netflix-systeem op te zetten", zegt minister Muyters. Netflix is een dienst waarmee je series en films via het internet kunt bekijken. Als je een serie van een bepaald genre hebt gezien, doet Netflix voorstellen om series uit hetzelfde genre te bekijken. "Zo gaan we dat ook op de website van VDAB doen", zegt Muyters. "Als iemand met hetzelfde profiel als jou is aangeworven voor een bepaalde job, stelt de website van VDAB automatisch eenzelfde soort job aan u voor."

Muyters wil die begeleiding op maat vanaf september voor alle werkzoekenden aanbieden, dus ook voor vijftigplussers die nu officieel niet actief naar werk moeten zoeken.

